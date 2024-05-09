新南威爾斯州議員發聲 籲澳洲政府支持台灣民主

總統當選人賴清德即將就職，澳洲新南威爾斯州議員雷珊昨在議會讚揚台灣民主政治，呼籲澳洲支持台灣的民主與獨立性，他表示，「強大的台灣是阻止中國做蠢事的最好方法。」

新南威爾斯州上議院議員雷珊（Mark Latham）昨在州議會發言時，提及總統當選人賴清德將在5月20日就職。他表示，他要向台灣的強韌及蓬勃的民主與政治體制致意，台灣政府應該受到恭賀，台灣的民主選舉結果也證明，民主與中華、儒家文化並非互相衝突。

雷珊指出，台灣在今年1月的民主選舉和平且成功落幕，產生了新任總統並正在進行政權的和平轉移，這次選舉結果，是台灣睽違20年來國會再度三黨鼎立，由國民黨超越執政的民進黨成為多數、且民眾黨成為平衡國會的力量與挑戰。

雷珊曾在去年12月隨新南威爾斯州議會訪團來台訪問，造訪立法院及地方議會，他要為這趟台灣行向台灣政府表達感謝，並稱讚此行非常具啟發性。

雷珊表示，台灣在1972年美國尼克森總統時期遇到重大挑戰，面臨了如何維持在全球的重要性的問題。現在，台灣人民在半導體供應鏈，以製造世界90%的先進製程晶片，成為全球不可或缺的角色，考量台灣的國際地位，這是非常聰明的經濟策略。

雷珊直言，「最重要的是，一個強大、獨立、繁榮的台灣，非常符合澳洲的國家利益，這是阻止中國做蠢事的最好方法。」他呼籲澳洲應該支持台灣的民主、獨立性以及其經濟及戰略角色。

澳洲聯邦或州議會層級議員，對台灣關係的談話主要聚焦於經貿、文化交流，在議會中較少談論兩岸或台灣政治等話題，雷珊在州議會的挺台發言因此引發關注。