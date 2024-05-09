駐澳洲代表組團慈善路跑 籲挺台參與WHA
世界衛生大會將於5月27日於日內瓦登場。駐澳大利亞代表徐佑典夫婦與辦事處人員參加坎培拉慈善活動路跑，以手舉標語等方式，呼籲各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）。
徐佑典夫婦5日以駐澳大利亞辦事處名義籌組路跑隊伍，參加坎培拉「多發性硬化症」（MS）慈善路跑健走活動（Canberra MS Walk Run+Roll），手舉Taiwan Can Help等標語，以具體行動支持台灣參與世衛大會及加入世衛組織。
坎培拉台灣同鄉會等僑界，也透過共同參與路跑或線上捐款等方式共襄盛舉，提升台灣推動參與WHO在澳洲能見度，並為全球健康貢獻己力。
徐佑典表示，台灣深信能讓世界更美好，在防範COVID-19等流行病疫情相關經驗深獲世界肯定，樂意並願意與國際社會共促全球健康衛生福祉，籲請各界支持台灣以專業、務實、有貢獻立場，參與WHO、WHA及「大流行病協定」等。
路跑活動旨在促進澳洲社會對「多發性硬化症」了解，每年於坎培拉、雪梨、墨爾本、塔斯馬尼亞（TAS）等地，發起募款路跑健走活動，所得善款將協助病友及家屬獲得照護及社會支持，今年坎培拉活動有500多人、84支隊伍報名參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言