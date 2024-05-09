快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

駐澳洲代表組團慈善路跑 籲挺台參與WHA

中央社／ 雪梨9日專電

世界衛生大會將於5月27日於日內瓦登場。駐澳大利亞代表徐佑典夫婦與辦事處人員參加坎培拉慈善活動路跑，以手舉標語等方式，呼籲各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）。

徐佑典夫婦5日以駐澳大利亞辦事處名義籌組路跑隊伍，參加坎培拉「多發性硬化症」（MS）慈善路跑健走活動（Canberra MS Walk Run+Roll），手舉Taiwan Can Help等標語，以具體行動支持台灣參與世衛大會及加入世衛組織。

坎培拉台灣同鄉會等僑界，也透過共同參與路跑或線上捐款等方式共襄盛舉，提升台灣推動參與WHO在澳洲能見度，並為全球健康貢獻己力。

徐佑典表示，台灣深信能讓世界更美好，在防範COVID-19等流行病疫情相關經驗深獲世界肯定，樂意並願意與國際社會共促全球健康衛生福祉，籲請各界支持台灣以專業、務實、有貢獻立場，參與WHO、WHA及「大流行病協定」等。

路跑活動旨在促進澳洲社會對「多發性硬化症」了解，每年於坎培拉、雪梨、墨爾本、塔斯馬尼亞（TAS）等地，發起募款路跑健走活動，所得善款將協助病友及家屬獲得照護及社會支持，今年坎培拉活動有500多人、84支隊伍報名參加。

WHO 路跑

延伸閱讀

路跑／Wings for Life 全球26萬人同時為不能跑的人而跑

澳洲大學生跟進美國！雪梨大學校內紮營 和平抗議以巴戰爭

全球10大智慧城市 沒一個在美國 第1名是它

喊進步1秒贊助人捐100 清大校長高為元路跑籌募校內運動發展基金

相關新聞

陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲：想像力太可怕

台北市立聯合醫院醫師陳佩琪前天宣布提早退休，有媒體人推測下一步將參選台北市長或民眾黨主席，陳佩琪的丈夫、民眾黨主席柯文哲...

準交長被爆與遠航掏空案律師喝咖啡 王鴻薇：李孟諺該說清楚

卓內閣上任在即，國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝...

520再遇突襲式斷交？ 吳釗燮：短期沒問題、長期有疑慮

520總統就職典禮即將舉行，目前是否有斷交警訊？外交部長吳釗燮今接受廣播節目訪問時表示，應該是不會，並強調說，我國與邦交...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

影／民眾黨啟動第三波民主改革 發起519草根行動

民眾黨「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，台灣民眾黨主席柯文哲、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。