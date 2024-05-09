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520將屆 坎伯：不樂見改變台海現狀的挑釁作為

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國副國務卿坎伯。美聯社
美國副國務卿坎伯。美聯社

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）8日在華府一場活動表示，美國不樂見以危險或挑釁的做法來改變台海現狀；針對台海局勢，美國透過盟友夥伴的密集外交、與北京要員的對話，以及與台灣的非官方互動，來傳達支持台海和平穩定的目標。

準總統賴清德20日將宣誓就職，台海局勢備受關注。

坎伯8日受邀參加華府人工智慧（AI）博覽會，與主持人對談美中關係，他表示，針對台海局勢，美國和盟友夥伴都有著非常密切的外交和對話，與台灣維持非官方互動，並和北京重要官員對話外交。

坎伯說，「我們的總體目標和目的不變，我們支持台海和平穩定，我們持續在西太平洋扮演積極且有活力的角色，我們不樂見以各種危險而不可預測的方式，可能改變現狀的挑釁作為。」

坎伯表示，他無法預測未來，但他認為，過去30年、40年來的台海現狀對台灣和中國人民來說是最佳的，美國的政策立場沒有改變，依然深度參與台海議題。

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