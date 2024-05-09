520將屆 美國學界憂北京乘機升級局勢

準總統賴清德就職典禮將屆，其政策路線備受外界關注。在一場華府的研討會中，美國學者普遍認為，賴清德將維持蔡英文總統的穩健作法，學者們關切北京將乘機升級局勢，包含將賴清德塑造為麻煩製造者，以及針對台灣採取更多灰色地帶行動。

喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心七日舉行一場研討會，邀集美國學者討論台灣關係法。賴清德五二○就職演說成為關注焦點。

民進黨駐美代表處主任彭光理表示，正如美國學者所言，美國相當尊重和欣賞蔡總統建立的政策框架，賴也會維持同樣立場；蘭德公司台灣政策計畫主任郭泓均表示，他認為賴會繼續奉行蔡的外交政策，聚焦維持穩定，若北京願意對話，賴也會和北京對話。

華府智庫布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩說，中方正試圖把賴塑造為「危險的麻煩製造者」，賴清德透過挑選施政團隊成員及政策說明凸顯他追求的是延續蔡總統政策，這種論述之爭將持續好一陣子，他認為賴將持續採取穩健作法。

郭泓均表示，北京可能會增加針對台灣的灰色地帶行動，例如解放軍機艦更頻繁越過海峽中線及侵擾台灣的防空識別區，類似的軍事威脅行動會集中在就職典禮這件事情，藉此傳遞非常明確的訊息。

中華民國駐美代表俞大㵢表示，持續與拜登政府溝通，專注維持區域穩定與安全；美國將循例派代表團參與賴清德就職典禮，並在適當時機宣布。