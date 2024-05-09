日國會議員520慶賀團 人數成長3倍創新高

中央社／ 東京8日專電
520正副總統就職典禮在即，駐日代表謝長廷（圖）8日表示，已知日本國會議員37人預定訪台出席慶典，相較於2016年正副總統就職典禮，人數成長3倍，創新高。中央社
520正副總統就職典禮在即，駐日代表謝長廷（圖）8日表示，已知日本國會議員37人預定訪台出席慶典，相較於2016年正副總統就職典禮，人數成長3倍，創新高。中央社

520正副總統就職典禮在即，駐日代表謝長廷今天表示，37位日本國會議員預定訪台出席慶典，相較於2016年就職典禮，人數成長3倍創新高。已故首相安倍晉三夫人安倍昭惠也將出席。

謝長廷今天對駐日台灣媒體召開記者會，他表示，這次出席520正副總統就職典禮的日本國會議員以超黨派國會議員團體「日華議員懇談會」為主，有37人。此外，有日本的民間團體、親善協會、由日本地方自治體（市町村）首長組成的「日台共榮首長聯盟」等組團出席。

對於有媒體報導日本團的層級不高，謝長廷表示，中日韓3國領導人會議本月底將在韓國首爾舉行，日本希望日中關係能恢復正常、穩定，台灣為友人（日本）著想，有些行事較低調。但相較於2016正副總統就職典禮，不能說這次日本團的層級較低。

這次，除了「日華懇談會」會長古屋圭司率團出席，安倍昭惠也會與好友國會議員出席。至於日本執政黨自民黨副總裁、前首相麻生太郎，去年駐日代表處在東京舉辦國慶酒會，麻生有出席。

日前有台灣媒體人在政論節目表示，日方對於謝長廷的表現有所不滿，覺得謝長廷的日語「不夠貴族」。

對此，謝長廷說：「我沒意見，我都要卸任了，說我日文不夠貴族，我都在做基層交流，所以講日文不夠貴族，和基層交流是要如何貴族？」

「我已是大使，也是前（行政）院長，年紀將近80歲了，要講敬語的對象其實沒多少人。」

謝長廷認為，一位大使如果讓自己國內的人認為「你很勇、非常厲害」，那是失敗的大使。如果每件事像是在當立委時，講話甚至要誇大地講，那駐地國有何立場？台灣有惡鬥、放假消息、有些內部矛盾，但要做事就好好地做，以後大家會知道。

謝長廷擔任駐日代表8年間致力「草根交流」。他說，外交狹義來講是做國會、政府工作，但有些政府工作不能講，因為邦交很難突破，所以他認為可以做草根交流，因為是民主國家，藉此可穩住台日友好的基調，這是他這8年來的策略。

謝長廷說，現在問日本「台灣有事，你們會不會來幫忙」，都沒答案；但從目前（日本基層關心台灣）來看，就知道台灣不會孤單。光是因為地震，日本就那麼關心了，怎可能台灣被打，日本不關心。所以，外交默默做，是為台灣，這樣才是在保護台灣。

謝長廷說：「善的循環有兩股力量，一股是我們捐的愛的力量；一股是感恩圖報的力量，這樣才能促成動力。我們善的循環的條件很成熟。」

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