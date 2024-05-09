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賴清德國情報告 立院已規畫動線

聯合報／ 記者唐筱恬、鄭煒、黃婉婷屈彥辰周佑政林縉明／台北報導
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片
國民黨及民眾黨立委聯手，邀請準總統賴清德（左）520就任後至立法院國情報告。 圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德將在五二○就任，國民黨及民眾黨立法院黨團提案邀請賴清德到立法院國情報告，立法院長韓國瑜最快下周召開朝野協商。據了解，立法院已著手針對總統國情報告動線、座位沙盤推演，若賴清德國情報告成行，將坐在議場主席左手邊「特別席」，並於行政院長施政報告處進行國情報告，全程不會站在備詢台。

藍白聯手邀請賴清德就任後至立法院國情報告案，列為立法院明天院會討論事項第一案。民進黨團目前不反對，但會要求交付朝野協商，韓國瑜最快下周一、二召集協商；目前朝野對國情報告最大的爭執點，仍是總統報告形式，包括「只報告不回答、統問統答、即問即答」三種模式，有待協商討論。

依立法院議場規則第七條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，即立法院長韓國瑜主持議事時，他左手邊的位子，又稱「特別席」或「國賓椅」，過去這個位子「虛位以待」，若賴清德順利到立院國情報告，將是我國總統第一位坐上這個特別席。

賴清德若赴立院國情報告，每一步都將寫下憲政先例，成為日後慣例。立院人士初步規畫，建議賴清德從立院議場正門口的右手邊進入，緊接著步入議事廳，並直接走到立院主席旁的「特別席」入座。而賴清德入座後，將至行政院長施政報告處進行國情報告，全程不會讓賴清德上行政院長「備詢台」，因為總統非備詢，而是國情報告。

國民黨主席朱立倫強調，國民黨一定依照憲法、法律，「以禮相待」。據了解，賴清德五月十四日將宴請民進黨立委，預料將觸及國情報告與未來施政等議題。

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