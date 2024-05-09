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我援烏計畫3月早披露 徐巧芯問吳釗燮：要告捷克政府？

聯合報／ 記者程嘉文屈彥辰／台北報導
立委徐巧芯日前指出台灣與捷克「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」圖利私部門，被外交部告發涉刑法洩密罪。對此徐巧芯上午受訪時表示，她拿出的資料早在3月26日捷克官方雜誌就已經報導了，為什麼捷克政府可以公開資訊，在中華民國卻要遮遮掩掩？更開嗆外交部要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎。記者曾吉松／攝影
立委徐巧芯日前指出台灣與捷克「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」圖利私部門，被外交部告發涉刑法洩密罪。對此徐巧芯上午受訪時表示，她拿出的資料早在3月26日捷克官方雜誌就已經報導了，為什麼捷克政府可以公開資訊，在中華民國卻要遮遮掩掩？更開嗆外交部要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎。記者曾吉松／攝影

國民黨立委徐巧芯曝光我國與捷克衛生科技院簽訂一千萬美元援助烏克蘭計畫，遭外交部告發涉嫌洩密。徐巧芯昨天反擊表示，所謂「機密」內容，早在今年三月，捷克就在官方期刊上揭露。至於合約規定三成以上金額須用於採購台灣製醫療器材，外交部官員在立院也承認，是出自我方要求。

徐巧芯表示，她要請教外交部長吳釗燮，下一步法律行動邏輯，要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎？對於合約，她則質疑，我方何不直接捐贈器材，是否有意規避政府採購法？

徐巧芯說，捷克外交部旗下的「現代經濟外交期刊」，三月廿六日就公開台灣提供一千萬美元援助計畫。

文章指出有「捷克公司」與政府合作，在台灣政府支持下幫助烏克蘭，總金額約一千萬美元，其中三至四成供應品來自台灣公司。她說，捷克政府大方公布合作細節，為何台灣政府遮遮掩掩？吳釗燮身為外長，接下來是否要向捷克政府提告？

國民黨立委馬文君與鄭天財也在立院外交及國防委員會質詢此事。外交部次長田中光回答，「捷克沒有中共在對付他」、「事情要做得好，方方面面都要顧慮」。馬文君與鄭天財追問，捷克敢公開這些資訊，自然不擔心中共看到，為何外交部反而怕中共？田中光說，各國國情不同，我方不能要求別人是否列密。

至於三成以上金額須採購台灣衛材的出處，田中光顧左右而言他，一開始僅表示「台灣的醫療器材非常有名」；在立委逼問下，他才示意一旁的歐洲司長黃鈞耀回答。黃表示，這是我方要求。馬文君質疑，既然如此，我方直接提供物資就好，如今是給別人錢，再要對方回頭向台灣廠商買，這有什麼道理？

外交部昨天下午發出新聞稿表示，捷克外交部期刊於三月刊出合作案部分要點，是為彰顯兩國合作援助烏克蘭之美意。雙方政府原本就規畫，適時適度對外說明合作內容與進度，但並非公布約本；此與我內部公文密等之核定、變更或解密無關，亦不應以此合理化立委的洩密行為。

至於為何我方不直接提供物資？

外交部解釋，台烏之間無正式官方關係，我方難以實地瞭解戰區醫院需求，因此與捷克政府簽署合作備忘錄，由捷方指派非營利組織「捷克衛生科技院」執行，徐巧芯卻指其為私人公司，明顯不符事實、混淆視聽。

徐巧芯回應，自己披露的合作內容，都在捷克外交部期刊的文章範圍之內。對捷克來說，這件事從頭到尾不是祕密，我方外交部卻顯然連對方的公開資訊都沒掌握。

吳釗燮 外交部 徐巧芯 捷克 馬文君

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