藍綠批柯文哲弊案 白營嗆別「柯維拉」

台北市前市長柯文哲任內與新光人壽簽訂南港轉運站ＢＯＴ案，民進黨北市議員林延鳳、顏若芳質疑工程延宕，宛如北士科地上權案翻版。國民黨北市議員鍾小平昨赴監察院向值日監委賴鼎銘舉發，要求彈劾柯文哲。民眾黨發言人李有宜昨天表示，遇到特定廠商就預設立場，無限上綱指控圖利，編故事的功力實在令人佩服，不要看到特定廠商就「柯維拉」。

李有宜表示，如果議員質疑廠商的工程進度延遲，請用力督促現任的台北市長蔣萬安運用公權力，並要求廠商如期改善。

民眾黨發言人李有宜。圖／聯合報系資料照片

李有宜指出，南港轉運站ＢＯＴ案在2022年11月開工，同年12月蔣市府就任，公運處在今年2月21日就要求新壽提出「原興建期限之預定進度」，但是對方相應不理，亦即該案如果有工程遲延，蔣市府應該就契約的相關工程時程與罰則，追查並督促廠商的進度。

李有宜強調，台北市已經換市長了，請不要看到特定廠商就無限幻想、「柯維拉」找柯文哲來救援，應該具體要求蔣市府硬起來，「否則台北市民會很疑惑，議員是不是找錯人了。」

國民黨北市議員鍾小平昨指控，柯市府「減項發包」第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，根本就是官商勾結、綁標，並且向值日監委賴鼎銘舉發，要求彈劾柯文哲。鍾小平指出，柯文哲是胡說八道、貪官的嘴臉，這就是綁標，誰敢去標蓋一半的爛尾樓，當初編列150億元預算，預算沒到齊誰敢去標，第二年又編列49億元，誰知道議會是否會通過預算，「簡單講，就是講好了」。