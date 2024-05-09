參選下屆台中市長 藍綠4熱門人選表態

被視為國民黨下屆台中市長熱門人選的立法院副院長江啟臣，昨天接受廣播專訪時說，「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢而為、全力以赴。」國民黨另一可能人選立委楊瓊瓔說，江啟臣是台中優秀的人才，大家一起繼續打拚；民進黨可能人選立委蔡其昌表示「全力以赴」、立委何欣純也說：「義無反顧」，均表達參選意願。

立委楊瓊瓔說，相信對於每個重要公職，各黨都會推出最好的人選，感謝台中民眾給大家機會，國民黨在台中的人才很多，江副院長當然也是台中優秀的人才，大家一起繼續打拚，為民服務。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，江啟臣是黨內優秀人才，6年前，盧秀燕參選台中市長時，江就擔任競選總部主委，打了漂亮一仗，與盧有深刻情誼，現在也是「姊弟」相稱，若有意參選台中市長，他相當肯定。若其他人有參選意願，國民黨一定會走正道，採民意機制，推派出最優秀、最強的候選人。

民進黨立委何欣純也表明，「市民如果覺得我可以承擔這分責任，當然是義不容辭、義無反顧，這是我身為台中人的使命感！」表明對參選台中市長的開放態度。

對於江啟臣的表態，她說，只要有心為台中服務、願意為這座城市付出，都是好事。一個進步的城市也需要良性的競爭，無論是政黨競爭也好，或個人競爭也好，甚至是這座城市跟國際的城市競爭，她覺得都需要大家付出心力，大家一起加油。

立委蔡其昌日前受訪時說，他是台中的子弟，這個城市養育他、長期支持他，台中市民如果有需要他的地方，當然就全力以赴，選舉不只要得到市民的支持，過程也需要黨的團結才會勝選。

蔡其昌說：「成功不一定在我，但成功一定有我」，不論是他選或其他人選，都會組成最好的團隊、最佳的夥伴，都需要為台中市民認真打拚的政治工作者。

民進黨台中市黨部主委李天生說，黨內有全民調初選機制，「知名度」是關鍵，蔡其昌曾參選過，具優勢，目前動態低調；何欣純近期也勤跑基層，提早布局。有志者應先著手面對「黨內初選」，再談如何應對選戰。