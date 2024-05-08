查緝重大電信網路詐欺有成 陳揆：成功阻詐93.79億

行政院長陳建仁8日出席「重大電信網路詐欺案件-查緝成果」記者會時表示，去年總計攔阻與圈存的被害款項達新台幣93.79億元、查扣詐欺集團不法利得近40億元，守護民眾財產安全，並抑制詐欺危害。為因應日新月異的詐騙手法，明（9）日行政院會將針對《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》與《通訊保障及監察法》進行討論，盼儘速送請立法院審議，早日完成三讀通過，以完善打詐防護網。

陳建仁指出，為因應與時俱進的詐騙犯罪型態與手法，政府自2022年實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並在去年核定通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，持續從「法制面」、「組織面」及「技術面」著手，加強與金融、電信及網路業者合作，自源頭積極防堵詐騙犯罪。

除了過去曾增修「打詐五法」（《中華民國刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》）修正草案之外，政府也與電信業者合作，增設境外來電語音警示與攔阻異常來電，同時建置「111政府專屬短碼簡訊平臺」，使民眾易於辨識簡訊確實為公部門發送，並增購科技偵查設備，加強前端防堵與後端查緝等作為。在去年總計攔阻與圈存的被害款項達新臺幣93.79億元、查扣詐欺集團不法利得近40億元，積極守護民眾財產安全，並抑制詐欺危害。

陳建仁表示，近年來虛擬貨幣、電信與網路廣告等管道，屢遭詐騙集團不當利用，感謝檢、警、調機關在查緝詐欺犯罪上不遺餘力，尤其在跨境詐欺、虛擬貨幣與電信詐欺機房、水房或假投資詐騙廣告案件中，均展現專業的科技偵查能力，並透過抽絲剝繭，深入分析金流與溯源追查幕後金主或幫派組合成員，遏止相關詐欺犯罪發生。針對偵破幣商及交易所涉嫌虛擬貨幣的案件，在檢警同仁透過精確的金流追蹤與分析，成功阻斷詐欺集團金流，查扣1千多萬顆泰達幣，市價高達新台幣3億餘元，不但避免更多民眾受騙上當，對於返還被害款項也有莫大效益。

陳建仁強調，詐騙手法日新月異，政府會持續精進各項打詐作為，並在明日行政院會中，針對《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》與《通訊保障及監察法》進行討論，儘快送請立法院審議，盼能獲得朝野政黨與社會各界支持，早日完成三讀通過，以完善打詐防護網。此外，陳建仁也特別感謝政務委員羅秉成與法務部等相關單位，籌思訂定更好的法案，讓打詐工作更為精進，並呼籲國人對於可疑訊息務必保持警覺、仔細查證，以免受騙，政府會與國人共同努力，使台灣打詐工作更上層樓。