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打擊投資詐騙…TikTok、Meta須設法律代表人 違者重罰

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院政委羅秉成今天親自說明打詐專法。記者侯俐安／攝影
行政院政委羅秉成今天親自說明打詐專法。記者侯俐安／攝影

行政院會明天將通過「打詐專法」，同步修正打詐新四法，行政院長陳建仁將親自主持記者會說明。行政院政委羅秉成說明，本次修法將採「雙源齊清」，包含要求TikTokMeta等境外大型網絡平台「類落地」，若未設置法律代表人，最重可處2500萬元，還可封網；同時引入窩裡反條款，犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑。

「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察。羅秉成今天特地詳述草案內容表示，詐騙已無差別攻擊，國際化、工具化、模組化、專業化、年輕化，更有白領犯罪趨勢，可說是公眾犯罪，治安新毒瘤。

本次修法採「雙源齊清」，包含就源防詐機制、溯源打詐執法。羅秉成解釋，「就源」是指上游問題，包含金融防詐、電信防詐、網路廣告平台防詐，但並非所有網路都管，而是有一定規模並收廣告的大型網路平台才算，例如Telegram就不算。

針對近年投資廣告詐騙案居高不下，羅秉成表示，未來將要求大型網路平台，包含Google、Meta、TikTok等設立「法律代表人」，達到「類落地」，一旦有下架需求，就可傳給業者；若沒有法律代表人，可處250萬元以上、2500萬元以下罰鍰，處罰先行，若經審議委員會確定情節重大，將降低流量、再限制擷取（封網）。

至於審議委員會如何進行、何謂情節重大，將等專法通過後，由數位部訂定子法，建立外部化、獨立化的專家審議委員會機制。為讓業者有緩衝空間，限制流量、停止解析、限制擷取等手段，屬管制罰，將由行政院訂定施行日期。至於政府通知移除下架，有些業者擔心觸及與廠商之間的法律問題，也將提供「避風港」免責條款，責任政府扛。

溯源方面，除了引入「三振條款」，三犯不得假釋，此次修法也引入「窩裡反條款」。羅秉成表示，若犯罪者自首，自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑；若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

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