政院提修法打擊投資詐騙 TikTok、臉書須「類落地」

行政院會明天將通過打詐新4法相關草案，其中為打擊網路平台的投資廣告詐騙，草案要求境外大型網路廣告平台業者須在台灣設置法律代表人「類落地」，藉以配合台灣法律防詐，若未設置最高可罰新台幣2500萬元。

行政院會明天將討論、通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例草案」，以及配套的洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法等立法與修法草案。行政院政務委員羅秉成今天在行政院說明草案內容表示，詐騙已經國際化、工具化、模組化、專業化、年輕化，且有白領犯罪趨勢，無差別攻擊民眾，可說是公眾犯罪，成為治安新毒瘤。

羅秉成說，為就源防詐、溯源打詐，因此推出打詐新4法盼雙源齊清，草案重點包含制定網路業者問責機制、免責條款、增加偵查工具、增訂窩裡反條款，以及提高詐騙刑度和假釋門檻等。

近年投資廣告詐騙案居高不下，羅秉成說，打詐專法中制定數位經濟防詐措施專章，規範網路平台業者、第三方支付、電商、網路連線遊戲業者，要在台灣設立法律代表人「類落地」藉以遵守台灣法遵，因為業者收取廣告費用，若誤刊詐騙廣告，也有防詐責任，未來像是TikTok國際版、臉書、谷歌都在規範範圍內。

羅秉成表示，未來若網路平台業者違反規定，沒有設立法律代表人，或是不配合移除下架詐騙廣告，依法可罰250萬元以上、2500萬元以下，且情節重大者可降低流量甚至限制接取，未來將由數位部訂定子法，建立外部化、獨立化的專家審議委員會機制，認定何為情節重大。

他也強調，政府未強制要求業者完全落地，只是要求設置法律代表人作為法遵窗口，也可以指定自然人，並無相關資格限制，且草案擬定過程都有與業者溝通過，評估可行性，「我認為沒有窒礙難行之處」。

除要求金融、電信、網路業者的防詐責任與義務外，羅秉成表示，為避免業者不敢配合政府下架詐騙廣告，草案也提供業者避風港與免責條款，未來業者若接獲警方等通知，就應該要下架詐騙投資廣告，後續責任由政府負責；同時，業者配合政府辦案提供資料，也可免除保密義務。

至於加重刑責部分，羅秉成說，草案新增鉅額詐欺罪，詐騙金額1000萬元以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑；3人共犯，或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺，有複合式詐欺手段者，可加重其刑1/2；假釋則引入三振條款，3犯詐欺入獄者，未來不准假釋。

草案此次也新增窩裡反條款，羅秉成說，未來犯罪者自首後，若自動繳交所有犯罪數額，可減輕或免除其刑，而若使警察得以扣押全部犯罪所得，查獲主持操縱者，可免除其刑。

羅秉成也表示，由於犯罪集團大肆利用通訊軟體等犯罪，因此草案也提供警方許多科技偵查手段，未來包含「M化偵查網路系統」（M化車）、GPS、熱顯像儀等都將規範可有條件使用，但一定要有法官令狀，避免民眾憂慮政府監控；此外也修法讓警方辦案時可以調閱網路流量紀錄，藉以追蹤犯罪足跡、反求犯罪行為人模式。