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兩岸學校交流防統戰 教長：別小看年輕人的判斷力

中央社／ 台北8日電
教育部長潘文忠。 圖／ 聯合報系資料照片
教育部長潘文忠。 圖／ 聯合報系資料照片

前總統馬英九4月帶領「大九學堂」青年學子訪陸惹議。教育部長潘文忠今天重申，不反對兩岸交流，歡迎中生來瞭解台灣的學術自由環境，也請外界不要小看台灣年輕人的判斷力。

潘文忠今天上Yahoo TV「齊有此理」節目，主持人王時齊問到，台灣為了讓世界看到台灣的好，積極招收國際生；但同時也有政治人物帶頭，例如前總統馬英九4月帶著「大九學堂」的青年前往中國交流，參觀高鐵、電動車、無人機，到處為中國稱讚，詢問潘文忠會不會擔心這樣的現象。

對此，潘文忠強調，要相信台灣孩子有很強的判斷力。他曾多次陪總統蔡英文與高中生對話，發現參與學生都具備很好的議題探究能力，「不像是教科書養成的孩子。」例如曾有高中生彙整青年對國防議題的建言，展現出整理、判斷資訊、提出建言的能力，讓蔡總統感到驚訝。

「不要小看我們台灣的年輕人，其實他們對很多東西有他們的想法和主張。」潘文忠說，歡迎中國學生來台，看看台灣的學術自由，瞭解在台灣的大學，可以有更多表達自己見解的機會。過去兩岸交流經驗也發現，多數來台中生都相當喜歡台灣的高教環境。

過去中生來台，沒有納入健保保障，多半由各校協助商業保險，曾引發歧視爭議。潘文忠表示，來台留學難免會生病，政府從學生的健康權出發，目前已將中生正式納保（民國113年2月起），「來了就當成我們的學生。」

王時齊追問，是否有統計赴中國讀書的台灣學子數量；潘文忠解釋，涉及台灣對中國學歷採認不一，比較難確切統計。但站在教育部立場，都會提醒台灣學子在評估升學選擇時，除了要考慮中國生活、學習方式差異，也要評估學歷是否為台灣承認。

潘文忠也在訪問中重申，台灣沒有排斥中生，包含教育部、各大專對於兩岸交流，都一直持歡迎的態度。現在是中國關上學子來台的大門，目前剩下約2000名中生仍在就讀研究所，另有約2000名非攻讀學位的研修生。

潘文忠表示，中生來台中斷，對台灣是危機也是轉機，近年大學開始轉向其他國家招生，來台國際生人數持續成長，112學年度有將近2萬名國際生新生，整體學位生約6萬人，加上非學位生已達約11萬人。

潘文忠表示，國際學生對高教發展、同儕間的刺激等方面，都是很正向的發展。且台灣近年產業發展迅速，需要很多的人力，企業也都積極爭取國際生畢業後留台工作。

在訪談中，王時齊問及即將卸任的潘文忠，任內最困難的工作是什麼。潘文忠說：「一定是108課綱。」畢竟課綱關係師生教學，前後研修長達2年9個月，到後期幾乎每個週末都要開會，他幾乎主持了每一場會議，深知這是一項龐大的工程。

談及108課綱上路後，遭部分人士批判「去中國化」、刪除「禮義廉恥」等。潘文忠重申，課綱鼓勵孩子思考和在生活中實踐，而不只是背誦教條。且涉及中國的內容並沒有減少，只是在高中階段改採議題式教學，著重國際互動，讓孩子不會覺得自己只是在背歷史。

108課綱 潘文忠 馬英九

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