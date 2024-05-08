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印度投資局執行長：台灣是優秀夥伴 合作雙贏可行

中央社／ 台北8日電

為強化印度與台灣的經貿投資互動，正在訪台的印度投資局執行長拉伊今天表示，在印度產業逐漸發展過程中，印度需要夥伴，而台灣是相當優秀的朋友，合作符合雙邊利益，不僅是理念相近、更是利益相近的夥伴，「雙贏」是可行且可預見的事情。

2016年至2023年拉伊（Nivruti Rai）在英特爾印度分公司擔任總經理，熟悉貿易投資及研究發展等相關工作，隨後擔任印度投資局執行長。訪台4天的拉伊下午在印度台北協會出席小型媒體見面會，分享台印經貿往來的看法。

隨著美中競爭關係持續，許多國家試圖在供應鏈重組過程中扮演角色，拉伊表示，因全球供應鏈重組，印度是新興的世界級製造中心，許多產業確實具備龐大的發展潛力，而印度需要夥伴，在尋求合作的過程中，台灣是相當優秀的朋友。

拉伊指出，台灣在潔淨能源、半導體產業的成績是世界領頭羊、毫無疑問，而印度也有產業聚落優勢，印度與台灣合作符合雙邊利益，不僅是理念相近、更是利益相近的夥伴。

有關「去風險化（de-risking）」概念，拉伊認為，需要跨國合作的國家或企業都不應倚賴單一市場，「我希望台灣對印度有更多出口項目，我也希望印度有很多投資來到台灣」，如此一來，「雙贏」是可行且可預見的事情。

印度孟買台灣商會會長曾小莉日前出席印度電子半導體協會（IESA）峰會，強調印度積極打造半導體供應鏈，台灣也能扮演重要角色，包括參與IC研發與設計以及提供半導體設備最新技術。而印度總理莫迪（Narendra Modi）日前為3座半導體工廠主持奠基儀式，他在致詞時罕見提到，「台灣的領導人」以視訊方式參加了活動。

外界認為印台關係正朝蓬勃發展的方向前進，拉伊說，這確實代表台灣在印度的政策方針中扮演一定程度的角色，印度與台灣接下來的合作關係及彼此互動將更加深化，經貿關係也將愈來愈緊密。

半導體 印度 莫迪

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