影／視察「電信網路詐欺」查緝成果 陳建仁：打詐專法盡速送立院

行政院長陳建仁今天赴刑事警察局，視察「重大電信網路詐欺案件」查緝成果，為展現政府查緝不法金流及掃蕩詐欺集團的決心，刑事局偵破多起「幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案」，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新台幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新台幣4億9,700萬餘元）。

陳建仁下午前往刑事局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，他表示，詐騙手法日新月異，政府打詐的各項作為也會持續精進，明天行政院院會也會針對打詐專法、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法進行討論，並儘快送請立法院審議，儘速三讀通過，以完善打詐防護網。