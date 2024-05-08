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賴團隊否認與周萬來接觸 賴清德下周二宴請綠委

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
準總統賴清德下周二將以民進黨主席身分，宴請民進黨籍立委。圖／聯合報系資料照片
準總統賴清德下周二將以民進黨主席身分，宴請民進黨籍立委。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德520就任，傳出立法院秘書長周萬來日前已帶賴清德幕僚在立院議場附近了解環境，被解讀為賴對到立法院國情報告已有所準備。知情黨政人士今天表示，「此為錯誤訊息」，賴清德團隊沒有與周萬來接觸。此外，據了解，賴清德下周二將以民進黨主席身分，宴請民進黨籍立委，向立委慰勞、打氣，並聽取國政建言。

黨政人士表示，媒體報導「立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境，被解讀賴清德對到立法院國情報告已有所準備。」此為錯誤訊息，事實上，賴清德團隊沒有與周萬來接觸，也沒有已赴立法院勘查動線等事宜，呼籲有心人士勿無中生有，混淆視聽。

賴清德將於520就職，據了解，賴清德將在下周二以黨主席身分宴請民進黨立委。知情人士說，自從大選結束後，賴清德就想與民進黨團成員聚會，但因時間與行程關係一直沒有成行，大約在一個多月前，賴清德透過民進黨立委吳思瑤居中牽線，最終確定在下周二晚間6時餐敘。

知情人士表示，當天的餐敘沒有既定主題，主要是賴清德想慰勞、感謝黨籍立委在選舉期間，乃至過去一段時間在立法院辛苦的工作，並聽取綠委們的國政建言。

有民進黨立委私下表示，與賴清德餐敘時，希望將目前國會三黨不過半、民進黨在立法院碰到的困境，進一步讓賴清德了解，希望行政立法兩端可以討論出適當的因應之道。

周萬來 國情報告 民進黨 立法院 賴清德 520

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