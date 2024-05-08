柯建銘：國民黨無法沒收民意 盼團結為台灣守住民主

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天代理主持中常會，他向黨內表示，現在是非常嚴肅的時刻，每天都走入深水區；未來非常險峻，國民黨無法沒收民心和民意，希望大家要團結，共同努力為台灣守住民主。

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。

民進黨下午召開中常會，黨主席賴清德因另有公務請假，柯建銘代理主持會議。

柯建銘向中常委表示，大家都很清楚目前國會的狀況，國民黨今天在立法院還是一樣，第5次提散會動議，沒收國會。另外，在國會改革方案上，丟包民進黨的版本，趕他們的版本出委員會，中間也不召開公聽會等。這顯現一個現象，國民黨沒收國會及憲法，利用國會多數暴力立法，要修什麼法都自由發揮，沒收台灣民主，讓台灣國會恐香港化。

柯建銘說，1986年民進黨成立，而後民進黨成立黨團，民進黨在立法院的大小表決都是處於劣勢，在程序委員會更是被擋了好幾萬案，大家都沒有氣餒。但是，大家要勇敢論述，這是憲政時刻嚴肅的問題。邱吉爾在二戰時期國會演講所說，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！最後還是仍得面對戰爭」，儘管過去民進黨表決從未勝過，「我們依然要將手舉直」。

柯建銘表示，現在是非常嚴肅的時刻，每天都走入深水區。現在的國會和以前不同，以前民進黨在野與朝小野大時期，表決也不曾成功，但至少立法院還有民主程序，能夠協商、能夠談，最後再表決。現在國民黨將所有程序全部沒收，未來非常險峻，國民黨無法沒收民心和民意，希望大家要團結，共同努力為台灣守住民主。