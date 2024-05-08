快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

才認含血栓等副作用 AZ全球回收新冠疫苗原因曝光

柯建銘：國民黨無法沒收民意 盼團結為台灣守住民主

中央社／ 台北8日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天代理主持中常會，他向黨內表示，現在是非常嚴肅的時刻，每天都走入深水區；未來非常險峻，國民黨無法沒收民心和民意，希望大家要團結，共同努力為台灣守住民主。

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團所提國會改革法案，國民黨立委提出散會動議，並挾人數優勢下通過，綠營吞下5連敗。

民進黨下午召開中常會，黨主席賴清德因另有公務請假，柯建銘代理主持會議。

柯建銘向中常委表示，大家都很清楚目前國會的狀況，國民黨今天在立法院還是一樣，第5次提散會動議，沒收國會。另外，在國會改革方案上，丟包民進黨的版本，趕他們的版本出委員會，中間也不召開公聽會等。這顯現一個現象，國民黨沒收國會及憲法，利用國會多數暴力立法，要修什麼法都自由發揮，沒收台灣民主，讓台灣國會恐香港化。

柯建銘說，1986年民進黨成立，而後民進黨成立黨團，民進黨在立法院的大小表決都是處於劣勢，在程序委員會更是被擋了好幾萬案，大家都沒有氣餒。但是，大家要勇敢論述，這是憲政時刻嚴肅的問題。邱吉爾在二戰時期國會演講所說，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！最後還是仍得面對戰爭」，儘管過去民進黨表決從未勝過，「我們依然要將手舉直」。

柯建銘表示，現在是非常嚴肅的時刻，每天都走入深水區。現在的國會和以前不同，以前民進黨在野與朝小野大時期，表決也不曾成功，但至少立法院還有民主程序，能夠協商、能夠談，最後再表決。現在國民黨將所有程序全部沒收，未來非常險峻，國民黨無法沒收民心和民意，希望大家要團結，共同努力為台灣守住民主。

國會改革 柯建銘 民進黨 立法院 賴清德

延伸閱讀

藍提案送紀律委員會 柯建銘嗆傅崐萁顛倒是非

批老天有眼說 傅崐萁發四點聲明要賴清德、柯建銘道歉

國會改革案再度表決散會 柯建銘批傅崐萁拍桌天搖地動

脫口稱大地震是老天有眼引爭議 國民黨要柯建銘辭總召

相關新聞

許淑華稱房價翻3倍 徐巧芯：4000萬元賣她明天交屋

國民黨立委徐巧芯遭爆在京華城附近買房，民進黨台北市議員許淑華稱未來價值翻3倍。徐巧芯今天表示，她買的是屋齡54年，要爬樓...

影／520後赴立院國情報告？賴清德：都講過了

針對國民黨立院黨團昨提案邀總統當選人賴清德520就職後赴立法院進行國情報告，賴下午簡短表示，「都講過了」，未進一步說明，...

TVBS民調：蔡英文執政8年滿意度42% 高於馬英九、陳水扁

蔡英文總統任期即將屆滿，TVBS民調中心今天公布「蔡英文總統施政八年滿意度調查」民調結果，蔡總統執政八年施政滿意度42%...

善的循環變調 我駐立陶宛代表處恐更名「台北」 外交部：尊重

我國在立陶宛共和國設立之代表處，是全球兩個以「台灣」為名的代表處之一。2021年11月18日設處時，外交部曾高調強調，以...

新政府人事 劉孟奇任考選部長、施能傑接銓敘部長

第16任總統副總統交接小組今天公布考試院所屬部會新任首長人選，考選部長將由教育部政務次長劉孟奇出任，銓敘部長由前行政院人...

江啟臣：2026民意支持就全力以赴 楊瓊瓔：推最好人選

立法院副院長江啟臣今早接受電台專訪，被問及是否有意參與2026台中市長選舉，江回應「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。