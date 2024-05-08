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影／520後赴立院國情報告？賴清德：都講過了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
是否赴立法院進行國情報告？準總統賴清德下午出席八田與一技師逝世82周年追思紀念會離開前簡短回應，「都講過了」。記者謝進盛／攝影
是否赴立法院進行國情報告？準總統賴清德下午出席八田與一技師逝世82周年追思紀念會離開前簡短回應，「都講過了」。記者謝進盛／攝影

針對國民黨立院黨團昨提案邀總統當選人賴清德520就職後赴立法院進行國情報告，賴下午簡短表示，「都講過了」，未進一步說明，賴致詞時提及深化台日交流，也更提到「日本有事就是台灣有事」。

賴清德下午2點南下台南烏山頭水庫出席八田與一技師逝世82周年追思紀念會，賴抵達時媒體詢問賴520就職後是否赴立法院進行國情報告，賴笑稱「趕著要進會場」未回應。

下午近4點賴要離開前，多名媒體持續追問，賴僅提及「都講過了」，隨即多名隨扈阻擋媒體隨即驅車離開。

賴清德致詞時也提到台日好感情，其實也發揮在彼此安全上；最近日本岸田文雄首相在主持七大工業國會議時，特別就做出結論；台灣的安全是全世界的問題，岸田也做出另項結輪，台海和平穩定，是全世界和平與繁榮的必要元素，不贊成任何一個國家用武力改變台海現狀；前任首相安倍晉三也提到「台灣有事，就是日本有事」。

賴認為，這些從農業、工業還有彼此的患難相助；甚至整個印太和平穩定，這是台灣跟日本一點一滴累積的結果。

賴提到，520他跟副總統蕭美琴將上任，非常希望台灣能跟日本加強各方面的合作，包括可以從人民的交流、觀光的人數可以回到疫情之前，還有經濟產業的連結，台灣的台積電公司已經到日本熊本設廠，他非常期盼台灣跟日本的產業能有更進一步合作，創作兩個國家經濟的繁榮。也希望台、日能共同合作，維護印太的區域和平穩定，「台灣有事就是日本有事」，「日本有事就是台灣有事」。

是否赴立法院進行國情報告？準總統賴清德下午出席八田與一技師逝世82周年追思紀念會離開前簡短回應，「都講過了」。記者謝進盛／攝影
是否赴立法院進行國情報告？準總統賴清德下午出席八田與一技師逝世82周年追思紀念會離開前簡短回應，「都講過了」。記者謝進盛／攝影

八田與一 國情報告 賴清德 520

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