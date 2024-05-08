許淑華稱房價翻3倍 徐巧芯：4000萬元賣她明天交屋

國民黨立委徐巧芯遭爆在京華城附近買房，民進黨台北市議員許淑華稱未來價值翻3倍。徐巧芯今天表示，她買的是屋齡54年，要爬樓梯的房子，是因為離母親的住處很近。如果許淑華要買，她可以新台幣4000萬元賣給許淑華，明天就交屋。

媒體人溫朗東質疑國民黨立委徐巧芯和建商達永建設關係匪淺，「原來，京華城案跟徐巧芯案，是同一個案子」，稱自己接獲線報，徐巧芯家正在都更進行式，房價準備一飛沖天。民進黨台北市議員許淑華指徐巧芯精準投資，未來會有5000萬元、6000萬元的價值。

對於被質疑在台北市京華城附近買中古屋是精準投資高獲利，徐巧芯今天在立法院接受媒體聯訪時提到，她之所以會買這間房子，是因為離母親住處走路5分鐘。她公開說，可以4000萬元賣給許淑華，許淑華要買的話，明天就交屋。

徐巧芯表示，政治人物買新房子，就被質疑是不是跟建商有合作，她買54年屋齡的中古屋，就被質疑是不是要都更，她根本不想都更，還怕被說釘子戶，她還年輕可以爬樓梯，身手還很好，惡意抹黑爆料，對她跟家人進行人格毀滅。

徐巧芯透露，京華城的容積率提升與否也不會提升到她家的容積率，她從小在京華城周邊生活，之所以選擇中古屋的原因，是因為她的母親一個人住，年紀大也離婚了，現在住處離母親住處走路5分鐘，屋子相隔一條路，跟京華城容積率都沒有關係。

針對溫朗東質疑徐巧芯在京華城容積率放寬的會議上簽名，徐巧芯強調，那是助理代簽，還要放任側翼造謠多久，對她跟家人進行攻擊。她不是政治世家，可以承受高強度政治攻擊，父母只是普通人，為什麼要被這樣對待，54年要爬樓梯中古屋，有什麼好拍，相關錯誤爆料可以停止。

對於有人質疑超貸，徐巧芯回應，絕對沒有超貸，有問題可以去向銀行檢舉，網軍側翼每次說超貸都翻車，有任何問題找金管會、銀行去查，絕對查無不法，都是按照規定進行。