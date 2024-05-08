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影／追思八田與一建造烏山頭水庫 準總統賴清德出席
農業部農田水利署今天在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世82週年追思紀念會」，準總統賴清德與各界貴賓以及八田與一家屬一同到場參與追思活動，感念八田與一守護嘉南平原及農業的貢獻。今日的追思活動賴清德帶領眾人誦經祝禱、祭祀參拜，表達追思。
準總統賴清德，多年來親自都出席追思紀念活動，他也感謝農業部農田水利署每年用心主辦活動，讓在地的各界貴賓及民眾能與八田與一技師的家人、日本在台協會的好朋友，每年都回到這裡一起緬懷八田技師。
八田與一技師出身於日本金澤市，當年設計嘉南大圳及建造烏山頭水庫，1930年完工後穩定了嘉南平原的農作灌溉，改善農民生計，農業部農田水利署也每年辦理追思活動，紀念八田與一技師和所有台日先人的貢獻。
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