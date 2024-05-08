影／追思八田與一建造烏山頭水庫 準總統賴清德出席

農業部農田水利署今天在台南烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世82週年追思紀念會」，準總統賴清德與各界貴賓以及八田與一家屬一同到場參與追思活動，感念八田與一守護嘉南平原及農業的貢獻。今日的追思活動賴清德帶領眾人誦經祝禱、祭祀參拜，表達追思。

準總統賴清德，多年來親自都出席追思紀念活動，他也感謝農業部農田水利署每年用心主辦活動，讓在地的各界貴賓及民眾能與八田與一技師的家人、日本在台協會的好朋友，每年都回到這裡一起緬懷八田技師。