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2026台中市長民進黨誰出線？綠營曝要先過「這關」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
民進黨立委蔡其昌日前針對是否參選2026台中市長選舉，表示「只要市民需要我，都會努力服務大家」。記者劉柏均／攝影
民進黨立委蔡其昌日前針對是否參選2026台中市長選舉，表示「只要市民需要我，都會努力服務大家」。記者劉柏均／攝影

立法院副院長江啟臣今早受訪時表示，2026年台中市長選舉若民意支持，就全力以赴。綠營也有立委何欣純、前立法院副院長蔡其昌，被視為熱門人選。民進黨台中市黨部主委李天生指出，黨內有全民調初選機制，蔡其昌曾參選過，具知名度優勢，何欣純近期也勤跑基層，提早布局。

2026年台中市長選舉「有志者」持續浮出台面，綠營有蔡其昌日前受訪時坦言，「只要市民需要我，都會努力服務大家」；藍營則有江啟臣今表示，「民意支持，就會全力以赴」。李天生說，何欣純、江啟臣人馬，近期常出現在市區許多場合，可見提早佈局跡象；反觀蔡其昌較低調。

綠營在2026台中市長選舉，目前蔡其昌、何欣純動作明確，李天生說，黨內有「全民調」初選機制，並非派系指派，綠營有志參選的人，應加緊腳步，著手先面對「黨內初選」機制，初選過後，再盤點如何應對藍營候選人，打贏選仗。

在全民調基礎下，誰勝出機會大？李天生說，「知名度」是關鍵，蔡其昌曾參選過市長，又是中華職棒會長，知名度自然有優勢，而何欣純也知道這是弱點，近期也積極走遍台中各區，拓展知名度。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，黨內針對推舉市長候選人選，有全民調初選機制，應先面對黨內初選，再議如何面對黨外競爭者。 記者劉柏均／攝影
民進黨台中市黨部主委李天生表示，黨內針對推舉市長候選人選，有全民調初選機制，應先面對黨內初選，再議如何面對黨外競爭者。 記者劉柏均／攝影
面對2026台中市長選舉，藍營江啟臣（中）表態「民意支持，就全力以赴」，同黨楊瓊瓔（左）也是熱門人選，但她表示「推最好人選」。右為現任台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影
面對2026台中市長選舉，藍營江啟臣（中）表態「民意支持，就全力以赴」，同黨楊瓊瓔（左）也是熱門人選，但她表示「推最好人選」。右為現任台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影

何欣純 全民調 台中市選舉 民進黨 蔡其昌

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