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繼江啟臣表態參選台中市長 何欣純說：義不容辭、義無反顧

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純受訪表明：「市民如果覺得她可以承擔這份責任…當然是義不容辭、義無反顧。」 圖／何欣純提供
立委何欣純受訪表明：「市民如果覺得她可以承擔這份責任…當然是義不容辭、義無反顧。」 圖／何欣純提供

立法院副院長江啟臣今早接受電台專訪，被問及是否有意參與2026台中市長選舉，江回應「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢而為、全力以赴」。民進黨可能市長人選之一的立委何欣純稍後受訪時，也表明「市民如果覺得她可以承擔這份責任...當然是義不容辭、義無反顧」等於亦相當程度表明了自己對參選的開放態度。

何欣純說，一切以民意為依歸，她最近也開始走訪各地，聽取各界的聲音。大家的意見都希望台中更好，這個城市能更進步，「如果我能做的更多，他們也都很支持、很熱情的歡迎」。

她說，市民如果覺得她可以承擔這份責任，她可以做的更多、更好，：讓台中市更進步，那她「當然是義不容辭、義無反顧，這是我身為台中人的使命感！」

何欣純說，她會一直繼續走訪，並聽取民意，希望能得到更多人的支持跟熱情回應，讓她更有豐沛的能量，能繼續跟台中這座城市向前走。

對於江啟臣的表態，她說，只要有心為台中服務、願意為這座城市付出，都是好事。一個進步的城市也需要良性的競爭，無論是政黨之間的競爭也好，或個人之間的競爭也好，甚至是這座城市跟國際的城市競爭，她覺得都需要大家付出心力，大家一起加油。

何欣純 台中市選舉 江啟臣

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