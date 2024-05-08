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批老天有眼說 傅崐萁發四點聲明要賴清德、柯建銘道歉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前批評，賴清德應為所屬政黨在立法院有柯建銘這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食血肉饅頭表達最強烈譴責。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前批評，賴清德應為所屬政黨在立法院有柯建銘這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食血肉饅頭表達最強烈譴責。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前提「老天有眼說」，引發在野黨批評。準總統、民進黨主席賴清德目前尚未對此表態。國民黨立法院黨團總召傅崐萁辦公室今下午發出4點聲明，要求賴清德道歉，在賴清德、柯建銘道歉前，不再回應民進黨針對他的內容。

傅崐萁辦公室表示，賴清德先生身兼中華民國準總統及民進黨黨主席，如同台灣社會之大家長，應肩負起「矯正社會不良風氣、譴責政治惡意言論、撫平民間撕裂傷痛」之責任。因此，請賴清德必須向全國國人公開譴責柯建銘毫無同理心之嚴重不當言論。

傅崐萁辦公室說，柯建銘總召以幸災樂禍、毫無同理心的態度說出「老天有眼」，爾後所謂的「道歉記者會」之言論更是對人民的二次傷害，讓國人感受不到絲毫悔意，面對失言爭議依舊顧左右而言他，如此草率、輕浮之道歉相信全國國人皆無法接受，時至今日還想以「船過水無痕」的態度繼續在國會殿堂反覆霸佔發言台。因此，鑑於柯建銘之嚴重不當言論已經深刻傷害到花蓮人，請柯建銘到花蓮直接向災民致歉，而非躲在立法院內逃避責任。

傅崐萁辦公室強調，時任行政院長劉兆玄於八八風災後因為去「正衣冠」，同時時任行政院秘書長薛香川也因為父親節與父親吃晚餐，兩人皆被民進黨全黨圍剿最終黯然請辭下台，此事發生後，民進黨立委邱議瑩更說：「氣到快中風。」難道今日的民進黨要以雙重標準的態度面對自己當年的訴求嗎？期盼民進黨上下有志之士別用不同標準審視自己，在大是大非、大奸大惡面前保持內心的那份良知，特別是天天高舉「人權大旗」的那幾位民進黨籍委員，請共同譴責撕裂台灣社會、傷害台灣人民的不當言論。若選擇沉默並繼續與柯建銘共開記者會、同台入鏡，將被人民視為替柯建銘嚴重不當言論的背書。

傅崐萁辦公室表示，在賴清德準總統公開譴責及柯建銘總召赴花蓮向災民道歉之前，國民黨黨團總召傅崐萁將不再回應被民進黨所針對的任何言論及記者會之內容，對於如此毫無羞恥的政黨，在真心向國人道歉前不足回應。

傅崐萁 柯建銘 民進黨 賴清德

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