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諷傅崐萁花東交通三法 蔡易餘嗆提反攻大陸特別條例

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡易餘。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前提出「花東交通三法」，總經費上兆元，立法院長韓國瑜預計明日協商、最快10日通過。對此，民進黨立委蔡易餘今諷刺，那他也要提「反攻大陸特別條例」，1年準備、2年反攻、3年掃蕩、5年成功，凸顯特別條例綁架行政權有多荒謬。

立法院預計明天舉行黨團協商，討論「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」草案，最快可能在禮拜五院會中通過。

民進黨下午召開中常會，據轉述，蔡易餘在會中批評，國民黨團在立法院違憲、凌駕行政權，自行定出特別條例就要處理，但三項少案經費就要數兆元，「卓榮泰內閣其他事都不用做了，有可能嗎？ 」

蔡易餘諷刺道，民進黨也提一個「反攻大陸特別條例」，1年準備、2年反攻、3年掃蕩、5年成功，凸顯特別條例綁架行政權有多荒謬，一席話讓在場常委不禁啞然失笑。

對此，蔡易餘會後說明，特別條例似乎是「太上母法」，凌駕行政院預算、凌駕其他法律，要想看看怎麼寫，不知道反攻要花多少兆預算，他說，「我要再思考一下，要多找學者來討論。」

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