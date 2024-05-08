江啟臣：總統赴立院國情報告 有助民眾了解總統想法

總統國情報告，引發討論。立法院副院長江啟臣今天表示，「我們正在立憲政慣例」，很重要的是人民在看，民眾希望看到怎麼樣的場景、意義，希望立下憲政慣例，總統國情報告有助於民眾了解總統的想法。

國民黨團與民眾黨團提案，邀請總統當選人賴清德520就職後，赴立法院進行國情報告，如果成行將創憲政首例。

江啟臣今天接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，對於總統國情報告時事議題表達看法。

江啟臣指出，本屆立法院三黨不過半，接下來會看到過去可能不見得發生，但現在至少會進入實質討論、甚至有可能發生。

江啟臣表示，以總統赴立法院進行國情報告這件事情為例，他認為「發生的機率不小，可能性滿高的」，只差總統赴立法院進行國情報告的形式，大家在吵是要採取即問即答或統問統答，或是怎麼問怎麼答，以及不同黨之間可能會有比例的問題等，這些都是屬於協商的範圍。

談及總統國情報告，江啟臣進一步解釋，憲法增修條文的規定是「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，所以主動權是在立法院要不要邀請，立法院一旦有共識發出邀請，他認為賴清德會到立法院進行國情報告。

江啟臣提到，憲法給予一個空間，這空間包括立法院要不要邀請，以及總統答應要不要來。

主持人詢問江啟臣，如果總統赴立法院進行國情報告，是否希望採取即問即答。江啟臣回應，以總統的高度至立法院，還是可以有別於一般的部長或者包括院長，至於怎麼樣問怎麼樣答的形式，形式上和流程上要怎麼走，則是可以討論。

江啟臣強調，「各黨的候選人未來都有機會當總統」，總統國情報告是一個憲政慣例，現在就是「我們正在立憲政慣例」。