國會改革案再度表決散會 柯建銘批傅崐萁拍桌天搖地動

立法院司法及法制委員會今天排審民進黨團「國會改革」版本，國民黨團總召傅崐萁批民進黨在浪費人民時間，隨即要求處理散會動議，國民黨在人數優勢下通過提案，這是司法法制委員會本會期第五度表決通過散會。民進黨立法院黨團總召柯建銘批評，國民黨跟民眾黨為所欲為，沒收委員會、院會，傅崐萁一拍桌就天搖地動；柯建銘也諷刺民眾黨團總召黃國昌神隱兩次，咆哮昌怎麼不見了，到新北市變成溫柔昌。

傅崐萁今天在司法及法制委員會程序發言時，拍桌批評民進黨嗆「這個東西不用再開，今天就是浪費人民時間」，隨即要求會議主席、民進黨立委鍾佳濱處理散會動議，經過投票表決，以6票同意對5票不同意通過，這是司法及法制委員會討論國會改革法案第五度表決通過散會。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、柯建銘等人隨即舉行記者會，批評傅崐萁為所欲為，拍桌就沒收委員會審查，並譴責黃國昌二度神隱缺席委員會。

柯建銘指出，國民黨提散會動議不意外，大家可以看到，傅崐萁今天在委員會拍桌震怒後，國會就天搖地動，講完話就急著要散會，這是司法法制委員會最荒謬的時刻，藍白聯手沒收委員會討論。

柯建銘也批評黃國昌，為什麼神隱兩次，咆哮昌怎麼不見了，到新北市變成溫柔昌，司馬昭之心，眾人皆知。

莊瑞雄表示，委員會審查時，朝野可以針對不同版本理性討論，為什麼傅崐萁要對立委不得有性騷擾跟性別歧視言論及發言法案特別敏感，這是很基礎對立委本身規範，哪來言論自由侵害，百思不得其解。