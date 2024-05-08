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駐立陶宛代表處成選舉焦點 外交部：名稱是雙方共識

中央社／ 台北8日電

立陶宛總統瑙塞達提及改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中關係的說法引發討論。外交部今天表示，尊重立國總統大選期間各方意見表達，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，是經審慎協商後決定，期盼雙方深化情誼及民主夥伴關係。

外交部中午回應媒體詢問上述事件時表示，有關立陶宛媒體報導立國總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）提及「駐立陶宛台灣代表處」應更名以穩定與中國關係，外交部尊重立國總統大選期間國內各方意見的表達，這是民主國家的常態，同時也希望各界瞭解駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方政府的共識，而且是經審慎協商後所決定，期盼兩國未來持續擴大合作領域，並深化雙邊情誼及民主夥伴關係。

外交部指出，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，目前立陶宛是政府協助發展半導體產業的重要夥伴，設處以來雙邊已成功推動在半導體及雷射、農業、金融、醫衛等領域的合作，雙方實質關係不斷推展向前。

外交部表示，政府將秉持互惠互利原則，與立陶宛等國際民主盟友共同因應威權擴張與威脅，展現民主國家的韌性與團結。

駐立陶宛台灣代表處2021年11月揭牌成立。這是台灣在歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，立陶宛為此遭遇北京強力經貿與政治施壓。

外交部 立陶宛

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