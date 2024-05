影／桃園頻跳電 陳建仁：停電跟缺電不該混為一談

行政院長陳建仁今天出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」節目首映會,會前受訪時針對桃園單月停電35次,國民黨立委也質疑是否等同輪流限電的問題表示,停電跟缺電是完全無關,不應該混為一談。

陳建仁說,台電已經對外說明得很清楚,停電跟缺電是完全無關,最近對於桃園近日來停電的這一些事件,他們有做過相關的統計,其中63%是因為外力引起,31%是因為設備引起,還有6%是災害引起,是天災引起。像在桃園昨天停電有1萬4千戶受到影響,這就是因為民間的吊車碰觸到輸電的電網,導致了電驛動作饋線跳脫的關係;另外,今天的停電,也是因為汽車撞斷了電線桿所造成的停電。

陳建仁表示,對於桃園停電的這些問題,台電相當地重視,所以已經啟動了桃園整個巡檢的計畫,在這個計畫當中,會請新北、新竹、苗栗營業處1百多位的同仁,來加入相關設備的修檢還有維護,相信在這樣子的努力之下,都一定可以使桃園的停電事件可以減到最少,當然在這裡也要為第一線巡檢的同仁加油打氣,他們辛勞了,希望他們能夠做得盡善盡美,符合桃園人民的需求。