影／桃園頻跳電 陳建仁：停電跟缺電不該混為一談

行政院長陳建仁今天出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」節目首映會，會前受訪時針對桃園單月停電35次，國民黨立委也質疑是否等同輪流限電的問題表示，停電跟缺電是完全無關，不應該混為一談。

陳建仁說，台電已經對外說明得很清楚，停電跟缺電是完全無關，最近對於桃園近日來停電的這一些事件，他們有做過相關的統計，其中63%是因為外力引起，31%是因為設備引起，還有6%是災害引起，是天災引起。像在桃園昨天停電有1萬4千戶受到影響，這就是因為民間的吊車碰觸到輸電的電網，導致了電驛動作饋線跳脫的關係；另外，今天的停電，也是因為汽車撞斷了電線桿所造成的停電。

陳建仁表示，對於桃園停電的這些問題，台電相當地重視，所以已經啟動了桃園整個巡檢的計畫，在這個計畫當中，會請新北、新竹、苗栗營業處1百多位的同仁，來加入相關設備的修檢還有維護，相信在這樣子的努力之下，都一定可以使桃園的停電事件可以減到最少，當然在這裡也要為第一線巡檢的同仁加油打氣，他們辛勞了，希望他們能夠做得盡善盡美，符合桃園人民的需求。