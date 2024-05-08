快訊

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

施崇棠喊抓住AI革命契機 華碩靠「殺手產品」返榮耀？

陳佩琪提早退休 柯文哲：她會開始找工作否則沒收入

中央社／ 台北8日電

民眾黨主席柯文哲的妻子、台北市立聯合醫院醫師陳佩琪昨天宣布因能力不符衛生局要求，將提早退休。柯文哲今天表示，後續陳佩琪會開始找工作，否則會沒收入。

陳佩琪昨天在臉書發文表示，將在9月底提早退休，已著手辦理相關手續，「不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求」，並為其他同仁喊話，「還有許多基層醫護人員仍在掙扎，希望給他們多一點尊重。」

柯文哲今天出席工總第13屆第1次理監事聯席會議，接受媒體訪問柯文哲苦笑表示，他要去兼差了。針對陳佩琪後續規劃，他說，她會開始找工作，不然就會沒收入，「缺錢就多跑幾家（醫院）」；至於比較想去哪間醫院，「要找才知道」。

陳佩琪提到能力無法負荷醫院行政作業，延伸聯醫相關制度設計的討論，柯文哲表示，不在其位，不謀其政。

對於台北市議員質疑漁果市場和南港轉運站弊案，演變成4、5大弊案，他說，「全天下哪有那麼多弊案」。

此外，工總表態支持核能，談及能源政策，柯文哲表示，這個題目非一分鐘講得完，要從頭到尾從產業狀況、產業能否轉彎等進行討論。核電廠延役也不是時間一到就可以繼續用下去，而是事先要撰寫延役計畫，更非一兩個月可完成，「現在都沒聽到風聲，到底台電有沒有準備都不曉得」。

柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

爭議案又一件也是幫柯文哲擦屁股？蔣萬安：釐清與解決問題

陳佩琪稱能力不符要提早退休 衛生局長：未讓院方做過分要求

陳佩琪提早退休自嘲「能力不符衛生局要求」 聯醫：尊重規畫

北市魚果市場改建再爆弊案？藍議員批柯文哲與建商勾結

相關新聞

援烏密約捷克官方早披露 徐巧芯嗆吳釗燮：要告嗎？

國民黨立委徐巧芯日前揭露，我國和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部昨早正式提告。徐巧芯今日再說，她揭露的相關資訊早在3月26...

國會改革藍綠立院司委會再交鋒 傅崐萁拍桌與范雲對罵

立法院司法及法制委員會今繼續審查民進黨團國會改革相關法案。藍綠雙方為參加秘密會議立委赴中是否應申報來回交鋒，沒有共識。最...

陳佩琪9月提早退休稱做不下去 蔣萬安回應曝院外門診任務

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，目前為北市聯醫和平婦幼院區中正門診部小兒科主任暨專任主治醫師，陳昨在臉書宣布9月提早退休，是...

黃國昌嗆林右昌、林淑芬一搭一唱 蘆洲南北側能卡就卡

民眾黨立委黃國昌今天表示，面對自家財團的相關利益，民進黨就火速審議都市計畫變更，民進黨立委林淑芬還有什麼臉面，指著黃國昌...

倡總統國情報告 傅崐萁：賴清德請履行誓言

準總統賴清德就任後，是否赴立法院進行國情報告，為我國憲政史上關鍵時刻。國民黨團總召傅崐萁今日表示，希望賴清德履行誓言，也...

還原介紹北富銀經理始末 鍾小平：徐巧芯貸款過程合法

台北市京華城840%容積弊端引議論，國民黨立委徐巧芯被爆料3年前在京華城周邊買逾50年老屋，質疑靠內線消息獲利；名嘴溫朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。