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國會改革藍綠立院司委會再交鋒 傅崐萁拍桌與范雲對罵

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁拍桌表示，依議事規則，散會動議應優先，藍綠吵成一團，現場相當混亂。記者張睿廷／攝影
國民黨團總召傅崐萁拍桌表示，依議事規則，散會動議應優先，藍綠吵成一團，現場相當混亂。記者張睿廷／攝影

立法院司法及法制委員會今繼續審查民進黨團國會改革相關法案。藍綠雙方為參加秘密會議立委赴中是否應申報來回交鋒，沒有共識。最後，國民黨團提出散會動議，非司法委員會立委范雲卻於此時提出會議詢問，國民黨團總召傅崐萁拍桌表示，依議事規則，散會動議應優先，藍綠吵成一團，現場混亂，民進黨籍召委鍾佳濱最後決定舉行散會動議投票，並以以6票比5票通過，決議散會。

民進黨立委沈發惠說，今天要談遷徙自由，本來就有不同狀況，難道有人可以去軍營說要進去，主張自己有遷徙自由嗎？自己就是法律系畢業，可以辯論該項議題。

民進黨團總召柯建銘指出，為什麼要國安五法？這是為了國家安全，如果修國安法、反滲透法，迎合中國利益，難道不是出賣國家嗎？當然會有比例原則，民意是會反撲的。

國民黨立委翁曉玲提到，憲法第23條除符合比例原則，還要符合保留原則，她教法律20年，絕對比柯建銘更了解，該法已經嚴重違反比例原則，現在的時代，難道不去大陸就能防洩密？民進黨前立委趙天麟的小三事件都尚未查清，多少立委到大陸拿學位？現在竟然擴大影響到助理、配偶、子女，如此約束合理嗎？

傅崐萁則說，國會改革當初就是民進黨提出的，這些人跟耍猴戲的班子有何不同？每天當秀場，各種人都可以當不分區，今天把災區當秀場，要讓行政權規範立法權，讓行政院監督立法院，這就是民進黨，八年都在酒池肉林，國民黨版的國會改革是把民進黨的害蟲、腐敗全部清除，民進黨主席賴清德應感謝在野黨，協助在野黨除弊。

傅崐萁還提到，本會期8席紀律委員會召委統統是民進黨籍，所有網軍、側翼在面對災難是做了什麼？當初時任行政院秘書長薛香川在2009年八八風災只是下班陪爸爸吃飯就要下台，民進黨今天將災民賤踏腳下，啃冷血饅頭還大言不慚。傅崐萁最後怒氣拍桌吼「這個東西不用再開了，浪費人民時間」。

最後，程序發言告一個段落，國民黨立委林思銘提出散會動議，非司法及法制委員會的范雲、沈伯洋要求提會議詢問。

不過國民黨團認為，依照議事規則，散會動議應最優先執行，范雲則是自己走上台，希望可以發言。傅崐萁相當不滿，拍桌表示，「議事規則優先啦」，民進黨司法及法制委員會召委鍾佳賓說，散會動議不用討論，但是可以有會議詢問，范雲也幫腔：「是主席比較大？還是總召比較大？」

傅崐萁過程中更火大拍桌，同時表示，請依議事規則處理，別來破壞司法及法制委員會的會議秩序。民進黨立委吳思瑤在台下大喊「你傅崐萁有什麼了不起？國會不是耍流氓的地方。」沈伯洋從頭到尾都沒說話，不過疑似在台下默默開直播，轉播現場狀況。

國民黨立委洪孟楷、吳宗憲拿著議事規則走上前與鍾佳濱溝通，這時台下場面已經失控，主席鍾佳濱阻止不了現場紛爭，加上范雲也主動走下台。鍾佳濱最後說，立委可提出散會動議，由主席盡付表決，因為會議規範中，散會動議最高，現在沒有其他詢問，所以處理散會動議。

最後國民黨團以人數優勢，以6票比5票，決定散會。鍾佳濱宣布，散會動議多數通過，會議到此為止，審議部分，另行審查，才終於結束這場紛爭。

傅崐萁 國民黨 民進黨 立法院 范雲

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