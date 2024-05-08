台捷合作援烏 外交部：台方要求應向台灣製造商採購

台灣與捷克於去年簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，備忘錄中載明，台灣捐款中30%至40%應用於向台灣製造商採購，外交部歐洲司長黃鈞耀今天證實，這是台灣方面要求。

立法院外交及國防委員會今天上午處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部、外交部、國安局、僑委會、退輔會主管預算凍結案等。

國民黨立委馬文君質詢時關切，台捷去年簽署的「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，台灣方面列為密件，捷克方面如何看待此簽署案，是否同樣列為機密。

外交部政務次長田中光回應，每個國家要怎麼做，都有其制度遵循。

馬文君指出，捷克的官方媒體已於3月26日公開「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台灣捐款1000萬美元，分成3年期，其中規定30%的供貨量需要向台灣企業採購，質疑為何不是台灣直接採購，卻是將錢給外國，再由外國向台灣採購，此種做法是台灣要求還是捷克要求。

田中光說，因為捷克沒有中共在對付他，「台灣的情況就是跟人家不一樣」。

黃鈞耀進一步補充表示，「這是我方要求的」，因為受援區烏克蘭東部受到戰亂影響最大，也是非常危險地區，基於對捷克政府信任，捷克政府願意冒險，派員去當地醫院實地勘查，去看當地需要什麼物資，基於政府之間信任，因此台灣政府希望捷克政府，依據當地需求進行採購。

國民黨立委鄭添財詢問，此案是否有要求捷克列為機密。

田中光回應，每個國家的國情不同，面對的挑戰不一樣，台灣不能告訴對方「這個要列密，這個不能列密」。