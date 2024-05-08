快訊

會考加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

嘉義惡火母子3死！弱勢家庭1人養7口 水電費遲繳、鄰居贈衣度日

施崇棠喊抓住AI革命契機 華碩靠「殺手產品」返榮耀？

台捷合作援烏 外交部：台方要求應向台灣製造商採購

中央社／ 台北8日電

台灣與捷克於去年簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」，備忘錄中載明，台灣捐款中30%至40%應用於向台灣製造商採購，外交部歐洲司長黃鈞耀今天證實，這是台灣方面要求。

立法院外交及國防委員會今天上午處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部、外交部、國安局、僑委會、退輔會主管預算凍結案等。

國民黨立委馬文君質詢時關切，台捷去年簽署的「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，台灣方面列為密件，捷克方面如何看待此簽署案，是否同樣列為機密。

外交部政務次長田中光回應，每個國家要怎麼做，都有其制度遵循。

馬文君指出，捷克的官方媒體已於3月26日公開「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台灣捐款1000萬美元，分成3年期，其中規定30%的供貨量需要向台灣企業採購，質疑為何不是台灣直接採購，卻是將錢給外國，再由外國向台灣採購，此種做法是台灣要求還是捷克要求。

田中光說，因為捷克沒有中共在對付他，「台灣的情況就是跟人家不一樣」。

黃鈞耀進一步補充表示，「這是我方要求的」，因為受援區烏克蘭東部受到戰亂影響最大，也是非常危險地區，基於對捷克政府信任，捷克政府願意冒險，派員去當地醫院實地勘查，去看當地需要什麼物資，基於政府之間信任，因此台灣政府希望捷克政府，依據當地需求進行採購。

國民黨立委鄭添財詢問，此案是否有要求捷克列為機密。

田中光回應，每個國家的國情不同，面對的挑戰不一樣，台灣不能告訴對方「這個要列密，這個不能列密」。

捷克 烏克蘭 馬文君

延伸閱讀

徐巧芯曝援烏限買台醫材外交部喊告 馬文君：捷克早公開

南投蜂蜜產量剩2成 馬文君爭取農業天災現金救助

幕後／藍委突取消太平島考察 馬文君擬改至5月18日出發

馬文君質疑廠商騙國防部標案挨告妨害名譽 北檢處分不起訴

相關新聞

援烏密約捷克官方早披露 徐巧芯嗆吳釗燮：要告嗎？

國民黨立委徐巧芯日前揭露，我國和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部昨早正式提告。徐巧芯今日再說，她揭露的相關資訊早在3月26...

國會改革藍綠立院司委會再交鋒 傅崐萁拍桌與范雲對罵

立法院司法及法制委員會今繼續審查民進黨團國會改革相關法案。藍綠雙方為參加秘密會議立委赴中是否應申報來回交鋒，沒有共識。最...

陳佩琪9月提早退休稱做不下去 蔣萬安回應曝院外門診任務

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，目前為北市聯醫和平婦幼院區中正門診部小兒科主任暨專任主治醫師，陳昨在臉書宣布9月提早退休，是...

黃國昌嗆林右昌、林淑芬一搭一唱 蘆洲南北側能卡就卡

民眾黨立委黃國昌今天表示，面對自家財團的相關利益，民進黨就火速審議都市計畫變更，民進黨立委林淑芬還有什麼臉面，指著黃國昌...

倡總統國情報告 傅崐萁：賴清德請履行誓言

準總統賴清德就任後，是否赴立法院進行國情報告，為我國憲政史上關鍵時刻。國民黨團總召傅崐萁今日表示，希望賴清德履行誓言，也...

還原介紹北富銀經理始末 鍾小平：徐巧芯貸款過程合法

台北市京華城840%容積弊端引議論，國民黨立委徐巧芯被爆料3年前在京華城周邊買逾50年老屋，質疑靠內線消息獲利；名嘴溫朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。