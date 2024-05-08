黃國昌嗆林右昌、林淑芬一搭一唱 蘆洲南北側能卡就卡

民眾黨立委黃國昌今天表示，面對自家財團的相關利益，民進黨就火速審議都市計畫變更，民進黨立委林淑芬還有什麼臉面，指著黃國昌的鼻子說跟財團靠攏；而對於拖延卡關新北市的重要建設，內政部長林右昌應該站出來說清楚講明白，而不是跟民進黨立委一搭一唱，面對不同政黨的地方政府就能拖就拖、能卡就卡。

蘆洲南北側專案通盤檢討案引爆黃國昌、林淑芬隔空交火，林右昌上午在立法院受訪時表示，黃國昌可能沒有了解清楚，對於最新進展也沒有掌握，因而才會引起地方民代反彈。中央跟地方都站在同一條陣線上，只要對地方發展有利，都會全力協助支持。

黃國昌受訪時回應，林右昌應該要先說清楚，攸關新北市發展建設的都市計畫變更審議，為什麼在內政部卡關那麼久，而且不只是蘆南蘆北而已，三重的銀新未來城也有相同的狀況，民進黨面對自家財團的相關利益，內政部就可以火速審議變更計畫。

黃國昌舉例，三立集團買下桃園楊梅的埔心牧場，想要從農業區變更為影城娛樂區，因為有桃園市前市長鄭文燦的撐腰，「審議的時間是火速」，但是跟新北市相關的建設與都市計畫變更案，內政部是能拖就拖、能卡就卡，內政部應該站出來說清楚講明白。

黃國昌強調，民進黨政府為財團利益護航，不知道林淑芬還有什麼臉面，指著黃國昌的鼻子說跟財團靠攏，「我黃國昌跟你們民進黨的人不一樣」，奉勸民進黨的民意代表，多關心在地鄉親的期待，整個蘆南蘆北的計畫有多大，攸關蘆洲是否能夠脫胎換骨。

黃國昌也說，對於內政部卡關新北市的相關建設，林右昌應該站出來說清楚講明白，而不是跟民進黨立委一搭一唱，想要掩飾、遮掩民進黨政府的大小眼，面對自家財團的利益就火速審理，面對不同政黨的地方政府則是能拖就拖、能卡就卡，這些全部都有客觀的事實證據。

黃國昌表示，為了幫林淑芬跟內政部的延宕擦脂抹粉，那是林右昌個人的權利，但是也想要請教一下林右昌，是否贊同「新北市長侯友宜推動蘆南蘆北的都市計畫，是在為特定的財團圖利」，新北市政府推動蘆南蘆北的都市計畫翻新，結果被林淑芬扣了一個大帽子，到底是在圖利哪個特定財團，難道說話可以這麼不負責任。

另外，民進黨中央黨部今天舉行記者會，質疑黃國昌貼侯求官挺財團。黃國昌則反問，「為了所有的新北市民，不分黨派共同推動市政，這不是大家共同期待的事情嗎」，自己只是站出來為新北市政府抱不平，反倒是民進黨不跟全體國人好好說明，為何新北市的都市計畫可以卡關這麼久，這應該才是問題的核心所在。