徐巧芯被指買京華城旁老屋超貸 傅崐萁：藍委乾乾淨淨

台北市京華城案受關注，國民黨立委徐巧芯與丈夫劉彥澧被指在京華城附近買下的老屋，是透過內線消息投資而有高獲利，且被指超貸。徐巧芯今日說，絕對沒有超貸；一旁的國民黨團總召傅崐萁出面聲援，國民黨的立委乾乾淨淨。

徐巧芯說，絕對沒有超貸，有問題去向銀行、金管會檢舉，絕對是查無不法，完全按照正常規定進行。當時對一些貸款不是很了解，因為第一次買房子，所以就問鍾小平有什麼經驗，鍾是她的朋友，就像她會問傅崐萁，如果要買房子，要怎麼貸款，要找什麼代書，有沒有推薦哪家銀行。

徐巧芯表示，問題是如果覺得購屋有問題，去找富邦銀行、金管會查，但「你們知道關於我婆婆的那個案子，金管會沒有要查嗎？」了解所有案情後，發現根本沒有一屋三貸的問題，所有政論節目都是在造謠，講了21天，全部講錯，已經拿到了相關記錄，沒有一屋三貸，在講一屋三貸的人全部都是造謠，那是銀行做的設定，設定了三次，所有文件都在她的手上，到時候該被告的人請負上法律責任。

傅崐萁也聲援表示，國民黨的立委乾乾淨淨，如果有任何社會質疑，請趕快來查，不是天天有些莫名其妙的人爆料，一些從來沒有聽過的人現在突然變成民進黨的網紅，不斷攻擊，握有媒體優勢，不斷造謠，讓國會議員無法全力的在政務上發展，這就是民進黨的烏賊戰術。有問題請馬上法辦，沒有的話請閉嘴，不要再攻擊國民黨這些認真負責的立委。

徐巧芯在一旁說，她都合法申報。傅崐萁又補充，這個是很簡單的常識，本來就有購屋貸款，另一是裝潢貸款，這是普世的常識。