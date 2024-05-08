黃國昌：為侯友宜與新北市民鳴不平 卻遭綠攻擊

蘆洲南北側計畫通盤檢討案引發綠白交鋒，民眾黨立委黃國昌今天表示，他為新北市長侯友宜、新北市民發出不平之鳴，卻被民進黨用貼標籤方式攻擊，他要問民進黨到底有沒有把新北市民的權益放在心中。

蘆洲南北側專案通盤檢討案引發民進黨立委林淑芬與黃國昌隔空交鋒，民進黨中央黨部今天舉行記者會，質疑黃國昌是「貼侯求官挺財團」。

內政部長林右昌今天表示，黃國昌可能對相關案件沒了解清楚，對於最新進展也沒有掌握，才會引起地方民代反彈。中央跟地方都站在同一條陣線上，只要對地方發展有利，都會全力協助支持。

對於林右昌稱不了解相關案件，黃國昌今天在立法院受訪表示，林右昌應該先說明，為何攸關新北市發展建設的都市計畫變更審議在內政部卡關這麼久，並不是只有蘆洲南北側，且三重銀新未來城也有相同狀況。

黃國昌指出，三立集團的埔心牧場從農業區變更成影城娛樂區，審議火速通過，但與新北市相關的都市計畫變更，內政部能拖就拖、能卡就卡。

黃國昌強調，為財團利益辯護的是民進黨政府，不知道林淑芬有什麼臉敢指著他鼻子質疑跟財團靠攏，「我跟那個財團靠攏，說清楚講明白，我黃國昌跟你們民進黨的人不一樣啦」。

黃國昌表示，蘆洲南北側計畫攸關蘆洲是否能脫胎換骨，民進黨立委應多關心在地民眾的期待，對於內政部卡新北市建設，林右昌應站出來說清楚講明白，而不是跟民進黨立委一搭一唱，試圖掩飾政府大小眼。

黃國昌強調，攸關新北市政建設、新北市民權益，大家要不分黨派共同推動，他今天為侯友宜、新北市民發出不平之鳴，就被民進黨用貼標籤方式攻擊，他要問民進黨除了選舉利益、政黨鬥爭，到底有沒有把新北市民的權益放在心中。

黃國昌表示，林淑芬質疑推動蘆洲南北側計畫是圖利特定財團，他倒是要問林右昌是否贊成林淑芬這句話。