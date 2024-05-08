里長加發年終藍批中央開空頭支票 綠質疑是市府不想給

內政部長林右昌上周在私人行程宣布，里長加發年終1.5個月約7.5萬。國民黨議員江怡臻昨批評，中央未找到財源就宣布是開空頭支票。民進黨議員李宇翔今則說，中央給新北的統籌分配款、特別統籌分配款，5年間增加166億，新北里長年終約7700餘萬，占增加稅額0.4%，「市府到底是沒錢，還是不想給里長？」

江怡臻昨在議會質詢指出，新北市有1032個里，每人加發年終1.5個月，換算每年要增加7700多萬預算，批評內政部長林右昌尚未找到財源，就大開空頭支票，中央慷地方之慨，政策他宣布，預算地方編，並不合理。

民政局長林耀長說，今年里長事務費提升到5萬，增加6000多萬經費，已經是地方負擔，若再增加7000多萬預算，確實負擔大。

李宇翔則說，從2020年至2024年度，中央給新北的一般統籌分配稅款、特別統籌分配稅款，從404億逐年增加到570億，共增加166億，幅度高達41%；新北市1032位里長的年終慰勞金，共需7700餘萬元，占增加稅額0.4%，新北市府到底是沒錢，還是不想給里長？