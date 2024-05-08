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還原介紹北富銀經理始末 鍾小平：徐巧芯貸款過程合法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨議員鍾小平。圖／聯合報系資料照
國民黨議員鍾小平。圖／聯合報系資料照

台北市京華城840%容積弊端引議論，國民黨立委徐巧芯被爆料3年前在京華城周邊買逾50年老屋，質疑靠內線消息獲利；名嘴溫朗東今指出，北市議員鍾小平在節目上自曝是他介紹富邦銀行經理給徐認識。鍾小平則發聲明駁斥，說自己在政論節目的言論被曲解，強調徐的貸款一切合法，更沒有喬任何利息。

鍾小平昨天在政論節目中提到徐巧芯貸款買房始末，他說徐當年很菜，幾年前徐跑到他辦公室，「我很照顧這些小鬼」，然來徐問他是否認識北富銀（的人脈），因為徐要結婚買房子，才請他介紹北富銀的經歷，「跟松山信義有關係的，她就買那房子」。

由於該言論被溫朗東當作徐巧芯涉嫌超貸相關資訊。鍾小平今在媒體群組發表聲明，「關於我昨日在政論節目的發言，被特定媒體曲解，感到遺憾」。

鍾小平還原始末，他說自己的原意是當初徐巧芯夫妻要買屋時，由於第一次購屋，沒有貸款經驗，不清楚哪家銀行貸款比較有信用，來詢問他的意見。所以就推薦個人較為熟識且有信用的富邦銀行，並且介紹他們與基層經理認識。

鍾小平強調，過程當中完全沒有「喬任何利息」，一切都是合法的貸款，會面時他們還強調「一定要合法不能有特權」，所以相關貸款勢必為正常的利率。富邦是上市櫃公司，金管會也可以去查核，請外界不要曲解他的發言，對徐巧芯夫妻造成莫須有的傷害。

徐巧芯 鍾小平

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