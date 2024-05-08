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桃園停電頻繁 國民黨團要求卓榮泰上任即刻專案報告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
桃園4月停電35次，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，要求準閣揆卓榮泰，針對台灣能源系統性問題到立法院做專案報告。未來發生大規模停限電，要求台電組成專案調查小組，邀請外部委員、專家學者，調查真正原因。記者屈彥辰／攝影
桃園4月停電35次，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，要求準閣揆卓榮泰，針對台灣能源系統性問題到立法院做專案報告。未來發生大規模停限電，要求台電組成專案調查小組，邀請外部委員、專家學者，調查真正原因。記者屈彥辰／攝影

桃園4月停電35次，國民黨立法院黨團今日舉行記者會，黨團書記長洪孟楷、黨團副書記長萬美玲及桃園藍委呂玉玲、魯明哲、牛煦庭、涂權吉等齊轟，洪孟楷更說，520後，將要求準閣揆卓榮泰，針對台灣能源系統性問題到立法院做專案報告。萬美玲拋出，未來發生大規模停限電，要求台電組成專案調查小組，邀請外部委員、專家學者，調查真正原因。

桃園淪4月停跳電重災區，台電桃園區營業處對此表示，4到9月是高風險停電期，近期停電主要受外力和天災影響，占7成，設備故障僅佔3成，且停電事件中沒有一戶重複停電。

洪孟楷說，是不是台灣電網脆弱到須輪流停電，或是代表台灣電力真的有所不足，造成台電基層辛苦搶修，也無法有足夠的電使用，才三不五時跳電？這不是台電基層應承擔的責任。台電高層、經濟部、民進黨政府向國人說明，錯誤能源政策要不要改變？不要再推給桃園，稱是桃園的發展快速，造成供電跟不上。若供電跟不上，不就代表之前根本沒有預期發展，也代表電力儲備根本不夠。

洪孟楷提出，要求卓榮泰上任後，要針對台灣能源系統性問題到立法院做專案報告。

呂玉玲質疑，經濟部是否打算把責任推給不可抗拒的意外事故？台電檢修是否確實？設施更新有無到位？桃園人是否人人都有停電機會？台灣配電系統脆弱，事實擺在眼前。她也質疑，這幾次停電是計畫性停電？台電是否偷偷分區供電？

萬美玲說，將帥無能則累死三軍，台電營業處很多員工戰戰兢兢，非常辛苦非常累。如果電網韌性，從中央源頭無做好，當然基層會累。目前為止，任何大規模停限電，台電都有奇怪理由，她具體要求，未來發生大規模停限電，台電要組成專案調查小組，邀請外部委員、專家學者，調查真正原因。

魯明哲說，全台人民對台電有強烈剝奪感，原因是電價漲而走不了回頭路。再來是電價漲，政府用超徵稅收強力補助，在補助之下又要漲電費，超徵稅收難道不是人民納稅錢？憂現在是跳電之苦，夏天時缺電潮來。

牛煦庭說，台電臉皮厚世界一流，是將桃園當作分區輪流停電的演練標的嗎？經濟部欠桃園交代。桃園沒有少貢獻發電，統統是火力電廠，大桃園生活圈的人忍受空汙之苦，電從桃園發，電網品質還這麼差。一天沒有說法，絕對跟經濟部沒完沒了。

涂權吉說，根據桃園市政府資料顯示，這6個月，桃園停電171次，影響有29萬多戶，4月高達35次。他自己的選區，這三周發生5次大規模停電，影響8800多戶。沿海這麼多的鄉親支持民進黨，犧牲生活品質，得不到穩定的供電。

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