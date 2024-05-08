快訊

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐巧芯曝援烏限買台醫材外交部喊告 馬文君：捷克早公開

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委馬文君指出，外交部控告徐巧芯「洩密」的援助捷克案，早在3月26日就在對方官媒披露。圖/馬文君提供
立委馬文君指出，外交部控告徐巧芯「洩密」的援助捷克案，早在3月26日就在對方官媒披露。圖/馬文君提供

立法委員徐巧芯曝光我方與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭重建醫療計畫，外交部因此向北檢按鈴提告徐巧芯洩密罪。不過今天立委馬文君在立院外交國防委員會質詢時指出，捷克官方媒體早在今年3月就已經公告這筆捐助計畫。外交部也承認，合約中規定必須30%用於採購台灣製醫療器材，是我方的要求。馬文君質疑，既然如此，何不直接我方直接提供器材？

馬文君說，捷克政府的「現代經濟外交」雜誌，在3月26日就公開揭露了這筆，由台灣提供的1000萬美元援助計畫。收錢國家都已公開了，我方卻列為機密，還要對立委提告？田中光回答，「捷克沒有中共在對付他」。馬文君追問，這些資訊難道中共看不到嗎？我方做正確的事情，難道外交部怕中共嗎？

馬文君又追問，援助項目中需有30%購買我方醫療用品，是那一方要求的？田中光最先不願回答，先講「台灣的醫療用品非常有名」，後來在馬文君追問下，田指示歐洲司長黃鈞耀回答。黃鈞耀承認，這是我方所要求。馬文君問，既然如此，何不我方直接購買物資送去就好。黃鈞耀解釋，因為烏東是戰地，非常危險，捷克方面願意送去，去看看實際需求；基於政府之間的信任，我方不會去要求對方（是否設密）。

馬文君說，這樣很好，但沒有回答問題：就是既然烏克蘭需要台灣醫療器材，我方直接提供物資就好了。如今是給人家錢，再要對方回頭像台灣廠商購買，這有什麼道理？她也質疑，我方援助難民，中共也敢打壓嗎？外交部自己解釋不清，還拿洩密知名要告立委，簡直可恥。

稍後上台的國民黨立委鄭天財問，捷克方面公開宣布接受台灣援助，我方卻要辦洩密，是否我方怕中共？田中光否認，但「事情要做得好，方方面面都要顧慮」，每國家國情不同，我方不能要求人家是否要列密。

鄭天財又問，有多少位我國國民到烏克蘭去參軍作戰？田中光說，具體人數還要瞭解，但「原住民大概是一位」，我方很感謝他們的行為。鄭天財追問，既然如此讚賞，那麼外交部對戰死的國人有沒有協助？田中光稍微遲疑，然後說，「應該有褒揚還有撫卹？」

外交部 捷克 馬文君

延伸閱讀

徐巧芯遭指與建商關係匪淺…藍北市黨部主委被捲入 本人說話了

提告徐巧芯洩密 外交部：違法事實明確

外交部告徐巧芯洩密 羅智強：機密是貪腐政權的藉口

影／徐巧芯揭援烏案 外交部北檢告發洩密罪

相關新聞

援烏密約捷克官方早披露 徐巧芯嗆吳釗燮：要告嗎？

國民黨立委徐巧芯日前揭露，我國和捷克簽訂協助烏克蘭密約，外交部昨早正式提告。徐巧芯今日再說，她揭露的相關資訊早在3月26...

陳佩琪9月提早退休稱做不下去 蔣萬安回應曝院外門診任務

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，目前為北市聯醫和平婦幼院區中正門診部小兒科主任暨專任主治醫師，陳昨在臉書宣布9月提早退休，是...

兩岸對等釋善意 藍智庫：開放觀光交流會更好

國民黨智庫國政基金會於日前舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會，會中提出30項具體作法，其中「兩岸和平共處、開放觀光...

故宮院長蕭宗煌表態 如果能跟同仁繼續打拚願留下

520將至，新內閣人事大致底定，但政委及故宮院長人選尚未公布。故宮院長蕭宗煌今天赴立院教委會報告並備質詢，他回答立委質詢...

還原介紹北富銀經理始末 鍾小平：徐巧芯貸款過程合法

台北市京華城840%容積弊端引議論，國民黨立委徐巧芯被爆料3年前在京華城周邊買逾50年老屋，質疑靠內線消息獲利；名嘴溫朗...

村里長補助藍白40挑3逕付二讀 林右昌：恐掛一漏萬

行政院日前修法增訂發給村里長春節慰勞金、調高議員助理補助費，國民黨、民眾黨團上周在立法院會以人數優勢，將各自立委所提的3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。