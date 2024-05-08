徐巧芯曝援烏限買台醫材外交部喊告 馬文君：捷克早公開

立法委員徐巧芯曝光我方與捷克衛生科技院簽訂1000萬美元援助烏克蘭重建醫療計畫，外交部因此向北檢按鈴提告徐巧芯洩密罪。不過今天立委馬文君在立院外交國防委員會質詢時指出，捷克官方媒體早在今年3月就已經公告這筆捐助計畫。外交部也承認，合約中規定必須30%用於採購台灣製醫療器材，是我方的要求。馬文君質疑，既然如此，何不直接我方直接提供器材？

馬文君說，捷克政府的「現代經濟外交」雜誌，在3月26日就公開揭露了這筆，由台灣提供的1000萬美元援助計畫。收錢國家都已公開了，我方卻列為機密，還要對立委提告？田中光回答，「捷克沒有中共在對付他」。馬文君追問，這些資訊難道中共看不到嗎？我方做正確的事情，難道外交部怕中共嗎？

馬文君又追問，援助項目中需有30%購買我方醫療用品，是那一方要求的？田中光最先不願回答，先講「台灣的醫療用品非常有名」，後來在馬文君追問下，田指示歐洲司長黃鈞耀回答。黃鈞耀承認，這是我方所要求。馬文君問，既然如此，何不我方直接購買物資送去就好。黃鈞耀解釋，因為烏東是戰地，非常危險，捷克方面願意送去，去看看實際需求；基於政府之間的信任，我方不會去要求對方（是否設密）。

馬文君說，這樣很好，但沒有回答問題：就是既然烏克蘭需要台灣醫療器材，我方直接提供物資就好了。如今是給人家錢，再要對方回頭像台灣廠商購買，這有什麼道理？她也質疑，我方援助難民，中共也敢打壓嗎？外交部自己解釋不清，還拿洩密知名要告立委，簡直可恥。

稍後上台的國民黨立委鄭天財問，捷克方面公開宣布接受台灣援助，我方卻要辦洩密，是否我方怕中共？田中光否認，但「事情要做得好，方方面面都要顧慮」，每國家國情不同，我方不能要求人家是否要列密。

鄭天財又問，有多少位我國國民到烏克蘭去參軍作戰？田中光說，具體人數還要瞭解，但「原住民大概是一位」，我方很感謝他們的行為。鄭天財追問，既然如此讚賞，那麼外交部對戰死的國人有沒有協助？田中光稍微遲疑，然後說，「應該有褒揚還有撫卹？」