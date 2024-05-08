2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

2024年總統大選落幕，各方人選積極備戰2026年地方縣市首長選舉。立法院副院長江啟臣今天上午接受「POP撞新聞」廣播專訪，被主持人黃暐瀚問及若是台中市民調最高的人選，會不會參選2026年台中市長選舉，江啟臣對此答覆，「民眾給你機會、民意也支持，當然就順勢而為、全力以赴；我的想法是既然從政，人民想要的事，我們就全力去做」。

對於國民黨外交及國防召委馬文君將率隊於本月18日登太平島，江啟臣也將隨團參加。江啟臣在專訪時強調，「太平島是我們的領土這無庸置疑」，而南海過去以來就是爭議的地區，美國或有其他國家都需要南海自由航行權，所以2016年中國對菲律賓提出仲裁，當時國際法院裁決太平島是「礁」不是島，所以他那時候就發起登島行動，民進黨立委本來不去後來還跑來搶位子。

立法院國民黨、民眾黨即將邀請新任總統賴清德赴立法院國情報告，江啟臣分析，「賴清德來的可能性很高」。他說，這次國會三黨不過半，國情報告進入實質討論，甚至發生的機率很高，接下來朝野將爭論報告的形式，包括怎麼問怎麼答？不同黨要不要按比例？這些都是協商範圍。

江啟臣認為，立法院一旦發出邀請賴清德來報告，他認為總統會來，而以總統高度來立法院，還是可以有別於一般部長或院長，只是不同的程度在哪裡可以討論，現在國會正在寫下憲政慣例，各黨都有可能執政，必須謹慎以對。