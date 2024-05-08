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頻繁停電是缺電？ 陳建仁駁：昨1.4萬戶停電因吊車碰到輸電網

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
桃園市大園區、中壢區又停電，民眾抱怨「為何老是桃園停電」！（電纜故障示意圖）。圖／台電提供
桃園市大園區、中壢區又停電，民眾抱怨「為何老是桃園停電」！（電纜故障示意圖）。圖／台電提供

桃園市4月停電35次，成為停電重災區，更被認為是「輪流限電」。行政院副院長陳建仁今天表示，經盤點有63％是外力、31％是設備、6％是天災引起，他強調停電與缺電是完全不同的情況，希望媒體與民代能以證據說話，不要以訛傳訛。

桃園市副市長蘇俊賓6日拿出數據顯示，今年4月桃園停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，他直言，數據顯示，這2個月停電頻率明顯增加，影響用戶也增加，顯示停電是系統性問題，呼籲台電不要再用「個案」當理由搪塞。

陳建仁上午出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」會前受訪，針對媒體提問桃園停電35次，是否等同輪流限電。陳建仁表示，台電已經對外說明很清楚，停電和缺電完全無關，近日桃園停電事件經統計，有63％是外力引起，31％是設備引起，6％是天災引起。

陳建仁表示，例如昨天1萬4000戶停電，就是因為民間吊車碰到輸電電網，導致異動事件跳脫；今天停電也是因為汽車撞斷電線桿。

陳建仁表示，台電相當重視桃園停電問題，已經啟動桃園整體巡檢計畫，會請新北、新竹、苗栗營業處一百多位同仁加入設備修檢、維護，相信會使桃園停電事件減到最少，希望做得盡善盡美，符合桃園人民需求。

陳建仁呼籲，停電和缺電是完全不同的情況，若是事故引起，在最短時間內可恢復供電，若是缺電則無法及時搶修通電，不應混為一談，希望媒體、民代都能依證據說話，才不會以訛傳訛，造成不必要恐慌，也希望台電的努力得到支持。

停電 桃園 陳建仁

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