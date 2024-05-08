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南港轉運站如北士科翻版？ 民眾黨：無限幻想「柯維拉」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市政府推動南港轉運站興建營運移轉BOT案。圖／北市交通局提供
台北市政府推動南港轉運站興建營運移轉BOT案。圖／北市交通局提供

台北市前市長柯文哲任內與與新光人壽簽訂南港轉運站BOT案，工程延宕遭到質疑宛如北士科地上權案翻版，民眾黨發言人李有宜今天表示，遇到特定廠商就預設立場，無限上綱指控圖利，編故事的功力實在令人佩服，不要看到特定廠商就「柯維拉」。

台北市議員林延鳳、顏若芳昨天在議會質詢時質疑，南港轉運站BOT案招商取消每年固定經營權利金，減損市府收益，而且至今工程延宕，新光人壽也未提交預定進度，全案宛如北士科地上權案翻版。

李有宜透過媒體群組回應，不管是士北科還是南港轉運站，遇到特定廠商就預設立場，無限上綱指控圖利，編故事的功力實在令人佩服，如果議員質疑廠商的工程進度延遲，請用力督促現任的台北市長蔣萬安運用公權力，並且要求廠商如期改善。

李有宜指出，南港轉運站BOT案在2022年11月開工，同年12月蔣市府就任，公運處在今年2月21日就要求新壽提出「原興建期限之預定進度」，但是對方卻相應不理，亦即該案如果有工程遲延，蔣市府應該就契約的相關工程時程與罰則，追查並督促廠商的進度。

李有宜強調，台北市政府已經換市長了，請不要看到特定廠商就無限幻想、「柯維拉」找柯文哲來救援，應該具體要求蔣市府硬起來，「否則台北市民會很疑惑，議員是不是找錯人了。」

BOT 柯文哲 民眾黨

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