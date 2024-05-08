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南美館「翠玉白菜」前簽署文件 故宮院長認疏忽

中央社／ 台北8日電

國立故宮博物院、台南市立美術館人員3月點交「翠玉白菜」時在開啟展櫃旁近距離簽署文件，故宮院長蕭宗煌表示，故宮未在第一時間阻止南美館人員，確為疏忽並專業素養不足。

立法院教育及文化委員會今天邀請蕭宗煌列席就「回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討」進行專題報告並備質詢，蕭宗煌今天會前向媒體表示，故宮此次與南美館合作特展吸引近13萬人，「也許因為同仁太過興奮，簽署過程忽略標準作業程序。」

國民黨立委黃健豪昨天向媒體公布故宮、南美館點交「翠玉白菜」過程照片。蕭宗煌表示，仔細看照片可見展櫃3面玻璃都還存在，至於敞開一面是故宮為了要對比物件，但在該處簽署在博物館專業程序裡是疏忽，此次行為是南美館人員執行，很遺憾故宮並沒有在第一時間制止，專業素養需加強。

國民黨立委萬美玲今天質疑，對於蕭宗煌強調「3面玻璃都在」非常失望，若相關人員轉身就碰到「翠玉白菜」，難道還是小疏失嗎？國民黨立委柯志恩也質疑簽署文件時與文物的距離過近。

蕭宗煌回應，按照標準作業流程應將移到他處簽名，彰顯人員基本素養還要再訓練，專業素養不夠，也非簽署動作與文物的遠近問題。他進一步表示，布卸展作業流程過去散佈於各種行政規則與注意事項等，因此將彙集、修訂「文物安全維護作業手冊」，預計下半年完成。

國立故宮博物院 蕭宗煌

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