私法人假購宿舍真買豪宅 林右昌：不應該淪炒作標的

平均地權條例去年7月上路，增訂私法人買賣住宅許可制，盼能杜絕炒房，民眾黨立委黃國昌日前揭露有企業以宿舍為名買豪宅，今民團再度要求修正相關法規補漏洞。對此，內政部長林右昌今稱，中央去年就有掌握此情況，近日已修正相關許可辦法並公告，杜絕私法人刻意利用政府善意鑽漏洞。

OURs都市改革組織偕民眾黨立委黃國昌等民團質疑，截至今年3月，經審查通過可購買「宿舍」和「出租經營」200多個申請案，卻出現許多一人公司購買宿舍，還有「購買5.6億豪宅作為宿舍」、「購買1.3億透天豪宅作為出租經營」等誇張狀況，要求內政部修正「私法人買受供住宅使用之房屋許可辦法」，落實抑制透過法人購屋炒房、囤房漏洞立法意旨。

對此，林右昌指出，在平均地權條例實施前，1年內私法人購買住宅大概有2萬2000多件，其中約60%在1年內就出手轉賣，內政部才在平均地權條例中規畫私法人購屋許可制相關規範。

林右昌續指，新制上路至今，地政司約核准200多戶，皆符合六項許可範圍或容許規定，戶數雖降低為原先的1%，其中仍有30幾戶出現私人公司買豪宅的情況，去年就有發現類似情況，中央也密切注意。

「住宅是拿來住的，不應該淪為炒作標的，這是社會共識，也是平均地權條例修法宗旨。」林右昌說，絕對不容許相關行為，他在了解狀況後，已在4月26日召開會議，另在4月29日進行法案修正公告，公告時間為4月30日到5月14日，盼能杜絕私法人刻意利用政府善意鑽漏洞。

內政部日前預告最新規定，為遏止公司以買員工宿舍的名義購買豪宅，未來將有三大限制，包括只能買成屋、不能買豪宅、以及公司需成立一年，且員工人數最少為5人。