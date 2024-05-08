遭控卡蘆洲都更 林右昌反酸黃國昌不熟市政

蘆洲南北側專案通盤檢討案引爆民眾黨立委黃國昌與民進黨立委林淑芬戰火，關鍵在於三重果菜批發市場是否遷移到蘆洲，黃更直指全案卡在內政部。內政部長林右昌今稱，這與事實相反，並點出兩大癥結點，他強調，近日中央、地方已達五大共識，內政部也組成專案小組，請新北市府盡快釐清相關課題、凝聚地方共識，中央也會據此加速審議程序。

三重果菜批發市場是北部主要批發市場，新北市府提報三重果菜市場更新都市計畫變更案，2015年就獲內政部都市計畫委員會審議通過，2019年又在辦理蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案時，將三重果菜市場遷移案納入，並於2020年通過新北市都委會審議後送內政部審議，迄今仍未通過。

面對黃國昌質疑全案卡在內政部，阻礙蘆洲發展，林右昌指出，黃國昌對新北市政、蘆洲南北側及果菜市場案並不了解，也未掌握最新進度，才引起林淑芬和在地議員的極大反彈。他強調，中央、地方都是站在同一條陣線，只要對地方發展有力，中央都會全力協助支持。

林右昌說明，盧南盧北案涉及新北果菜市場遷移，當時進行都市計畫程序時有公開展覽，此用地原先畫設公園跟綠地，新北市府進行都市審議後才提出要將三重果菜市場遷移這塊基地，又在未補辦公展的情況下送案到內政部，審議過程中在地居民有許多陳情意見，影響整體審查進度。

他認為新北市府應補辦公展，讓地方市場遷移後的交通配套跟政策評估，搜集地方意見、充分說明和溝通，對相關案件的審議會有所助益。

林右昌續指，三重果菜市場這塊基地與蘆南蘆北區段徵收案不一樣，這地方要採取都市計畫更新，實施者是私人企業，也就是利百代建設，要把5公頃多的市場用地變更為商業區，此計畫雖在2017年經內政部審議，但此區涉及地方回饋，中央便請新北市府要與開發實施者簽訂協議書，並將協議內容放入計畫的書圖內，確保相關權益，但目前為止還沒完成。

林右昌指出，簡而言之，三重果菜市場雖然完成都市計畫審議，但還沒有完成法定核定程序，也還沒正式發布實施，這幾個課題都涉及都市計畫專業，對新北市很重要，也非常複雜，因此他日前率隊拜訪新北市長侯友宜，當天會談非常愉快也有共識，新北市也很積極，並派出副市長劉和然拜訪內政部次長花敬群，並就蘆南蘆北案幾個課題達成五大共識。

林右昌續指，五大共識分別是三重果菜市場方案的交通配套，和千家以上的農地工廠拆遷與安置計畫，新北市府也打算在此興建醫院，這部分還有待與衛福部協商討論，相關重點課題釐清後，對蘆南蘆北區段徵收或三重果菜市場都市計畫變更審議都會比較順利，內政部現有專案小組，請新北市府就各界關係議題充分釐清、凝聚共識，中央也在此基礎上加速審議，創造多贏。