韓國瑜左手邊國賓席等入座 賴清德立院國情報告將寫歷史

立法院最快在24日將邀請新任總統賴清德進行國情報告，雖然時間及是否採即問即答的方式還未確定，但立法院方已經就賴清德蒞院時可能的動線做過演練。據了解，國情報告當天，賴清德會從立院正門進入，穿過立院中庭後進入議場，並直接坐在立法院長韓國瑜左手邊的國賓席，而這也是首次有中華民國總統赴立院做國情報告，賴清德將寫下歷史。

國民黨及民眾黨立委昨聯手在立法院程序委員會以人數優勢表決，將邀請賴清德就任後至立法院國情報告的提案，列為本周五院會討論事項第一案。民進黨團要求交付朝野協商，立法院長韓國瑜最快下周召集協商；由於總統國情報告前三天必須先交書面報告至立院，推估賴清德520上任後，最快24日赴立院報告。

雖然韓國瑜尚未召集朝野協商，但立法院方已經將賴清德立院國情報告可能的動線做過模擬演練。昨天立院人士目擊，立法院秘書長周萬來帶著賴清德幕僚在立院議場附近了解環境，也被解讀賴清德對到立法院國情報告已有所準備。

據了解，國情報告當天，賴清德將從立院中山南路1號的正門進入，再沿著立院中庭自面對議場正面右手邊的門進入；進入議場後，賴清德會先簽名，緊接著步入議事廳直接走到韓國瑜座位左手邊的國賓席入座。

在國情報開始後，韓國瑜會邀請賴清德就發言台，也就是平日行政院長做施政報告的位子開始國情報告；報告完畢後，若有安排立委問答，將請賴清德就備詢台聽取立委詢問，若沒有安排問答，賴清德則會回到國賓席，但這部分還必須就朝野協商的結果再做決定。