外交部告發洩密 徐巧芯：歡迎

針對國民黨立委徐巧芯日前拿出文件指控我國與捷克合作援助烏克蘭的計畫有弊，外交部條法司副司長許柏逸等人昨赴台北地檢署，告發徐涉犯刑法洩漏國防以外秘密罪。外交部表示，徐巧芯違法洩密事實明確，不會縱容洩密以致危害對外關係的不法行為。徐巧芯則說，她歡迎外交部提告，身上沒有汙泥、沒有傷痕的，算不上將軍。

許柏逸說，台灣與捷克援助烏克蘭一事，相關預算經立院審議；外交部將本案送立法院查照，相關文書均列為「密」等。他說，徐巧芯身為立委卻知法犯法、玩法弄法，視公務機密保護為無物，外交部認為，徐涉違反刑法第一三二條第一項之公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，可處三年以下有期徒刑。

媒體提問，徐巧芯指控內容是否涉及誹謗或任何不法、本案是否有圖利特定廠商、徐質疑外交部洩漏的秘密不是秘密；外交部發言人劉永健表示，洩密屬於刑法上的公訴罪，事實就交由檢調單位釐清認定。

劉永健指出，外交部在台捷合作備忘錄簽署後，依條約締結法規定行文立法院備查，徐巧芯還稱外交部想掩蓋事情，這是抹黑；外交部依法行文立法院，徐巧芯卻將密件對外洩密，這是違法。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，黨團支持外交部提告，盼檢方依法偵辦。

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯前晚則表示，外交部告她「洩密」，不就證明了她的說法為真？大家都願意援助烏克蘭，明明可直接捐款，怎麼變成要透過第三個國家幫忙？她強調，擔任立委初衷，就是為大家追出真相，這次名為援助烏克蘭，實為提供給捷克衛生科技院一千萬美元事件，都用「密件」遮掩，不就是要讓立委無法發聲、無法追查嗎？她歡迎外交部提告。

國民黨立委賴士葆則批評外交部，拿人民的納稅錢去告人民選出來的民意代表，成何體統；如果沒有做一些不法的事情，是在怕什麼？