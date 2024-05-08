藍擋NCC人事案 要卓榮泰重提

國民黨立法院黨團昨在立法院程序委員會提案，暫緩行政院函送國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員提名名單同意案。國民黨團書記長洪孟楷表示，行政院提出的名單備受爭議，要求先暫緩，應由新閣揆卓榮泰五二○上任後提出，才尊重新民意；民進黨團幹事長吳思瑤批評，若因此無法在法定期限內完成，就是自我踐踏職權，責任自扛。

行政院則表達遺憾。政院人士表示，依「國家通訊傳播委員會組織法」第四條第四項規定，ＮＣＣ四位委員在今年七月底任滿，應在三個月前提名並送立法院同意，政院已依法提名，對於人事案暫緩感到遺憾。

該組織法第四條第五款規定，若七月卅一日沒有新委員出任，原任委員之任期將延續至新任委員就職為止。

昨天程序委員會上，國民黨團提案暫緩「第八十二案、行政院函送國家通訊傳播委員會委員提名名單，翁柏宗為委員並為主任委員，陳炳宏為委員並為副主任委員，羅慧雯及詹懿廉均為委員，請同意案」。經表決，國民黨團挾人數優勢以九票贊成，民進黨團八票反對，民眾黨立委林國成棄權。

洪孟楷表示，ＮＣＣ委員根據ＮＣＣ組織法，由行政院長提名之，但現在是過渡期，行政院長陳建仁為看守內閣，本來就不應該做重大決策；這一次提出的名單又具爭議性，因此要求先暫緩，五二○新任閣揆卓榮泰上任後，再由卓提出人事案，這也是尊重新民意。

洪孟楷說，即便卓榮泰提出一樣的名單，那也代表卓榮泰願意幫這個名單背書，也是責任政治的展現，到時候會再進行討論。他表示，此次ＮＣＣ提名引爆的爭議，包括有媒體大亨介入的影子，主委人選突然變成翁柏宗，且到目前為止，執政黨都沒有講清楚；再者，其他被提名委員過去也都有很多爭議，包括對媒體的偏頗、言論偏頗等，不符合專業任命，等卓榮泰上任之後重提名單，再來做後續檢視。

是否擔心時程延宕？洪孟楷說，如果名單很好的話，兩周就可以處理完。他強調，「時間不是問題，重點是名單好壞，如果社會有高度共識，在野黨也不可能有意見」。

吳思瑤指出，藍白聯手創下擋案惡例，民進黨團深感遺憾；行政部門依憲法授權及相關法規規範，送交ＮＣＣ提名人選到立法院審查，國民黨團卻以擋案方式延宕審查，若因此無法在法定期限內完成，就是自我踐踏職權，責任要自己扛。