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徐巧芯遭指與建商關係匪淺…藍北市黨部主委被捲入 本人說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。圖／聯合報系資料照

名嘴溫朗東深夜開直播，指國民黨立委徐巧芯和建商「達永建設」關係匪淺，藉由推動南松山地區的都更計畫，讓該建商的都更案銷售更順利。網紅四叉貓在臉書又指出6點關係人物圖，要大家「連連看」，把國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹捲入。對此，黃呂錦茹表示，請綠營側翼勿刻意無端挑起政治操作。

溫朗東開直播指徐巧芯和建商「達永建設」關係外，四叉貓臉書也發文，指達永建設集團的合作團隊之一是黃秀莊建築師事務所，「黃秀莊的老婆叫黃呂錦茹」黃呂是「芯費大戰」重要角色，「老費輸的不冤」等。

針對被牽扯徐巧芯購買房屋及選舉，黃呂錦茹表示，黃秀莊建築師事務所是達永建設合作對象之一，跟徐巧芯購屋及選舉無關；另外，對於2024立委選舉產出黨提名候選人，台北市黨部初選提名辦法依照黨中央規範且全國一致，公平公正公開進行初選，請綠營側翼勿刻意無端挑起政治操作。

2024立委選舉 四叉貓 國民黨 徐巧芯 溫朗東 黃呂錦茹

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