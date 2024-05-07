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斥柯建銘「老天有眼說」 傅崐萁：這是與魔鬼的交易、非人也

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁譴責民進黨團總召柯建銘所言「4月3日是老天有眼，發生大地震」，並要求總統當選人賴清德出面道歉。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁譴責民進黨團總召柯建銘所言「4月3日是老天有眼，發生大地震」，並要求總統當選人賴清德出面道歉。記者黃義書／攝影

4月3日發生花蓮大地震，民進黨團總召柯建銘昨說老天有眼發生大地震，救台灣民主，引發批評。國民黨團總召傅崐萁今日在臉書發文批評，柯建銘將人民的痛苦當作工具，獲取政治利益，這是與魔鬼的交易，非人也。

傅崐萁說，柯建銘此言一出人神共憤，竟以極盡戲謔、不堪入耳的言論踐踏災民，拿人民的血淚來沾饅頭啃食，毫無人性地將人民的痛苦當成操弄政治、打擊政敵的工具，想藉此從中獲取政治利益，在政治與人性的天秤上，柯建銘選擇將靈魂全數押在政治那端；不可諱言，這是柯建銘與魔鬼的交易。

傅崐萁表示，爾後所謂的「道歉記者會」全長共17分鐘，長達16分鐘在替自己開脫、辯解並繼續攻擊政治對手，甚至恬不知恥、賣弄可憐的指責別人抹黑他的原意；柯建銘「將道歉夾雜在無數狡辯之中，將本意隱藏在眾多謊言之中，將自我迷失在政治攻防之中，將人性淪喪在輕佻戲謔之中」。

傅崐萁指出，民進黨當年創黨是打著自由、民主，反極權、反威權的旗號，如今的民進黨除了酒池肉林、大魚大肉、貪汙腐敗、吃飽喝足、杯盤交錯、夜夜笙歌之外，早就已經離人民非常非常遙遠；柯建銘毫無人性的發言事發24小時後依舊不見準總統賴清德出來譴責，那怕是政治切割，賴清德也不願意。

傅崐萁說，上至黨主席、下至發言人、左到黨籍立委、右到側翼名嘴，一律噤聲不語，完全不見任何一位民進黨人出來譴責柯建銘替災民發聲，也替自己挽回一點人性的尊嚴。

傅崐萁強調，政治的攻防是一時，保留人性底線才是「為人之道」，孟子曰：「惻隱之心；人皆有之。」惻隱之心便是「同理心」、「人溺己溺、人飢己飢」之精神；若將政治利益視為最高指導原則，便與魔鬼產生了交易，人將不為人，非人也。

傅崐萁 柯建銘 民進黨 賴清德

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