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林右昌私人行程宣布里長加發年終 藍議員提1質疑：根本是開空頭支票

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員江怡臻表示，支持里長加發年終，但財源不該由地方埋單。記者葉德正／攝影
新北市議員江怡臻表示，支持里長加發年終，但財源不該由地方埋單。記者葉德正／攝影

內政部長林右昌上周在私人行程宣布里長加發年終1.5個月約7萬5000元的年終獎金，新北市議員江怡臻今天在議會質詢時指出，里長非常辛苦，加發年終大家都支持，但中央未找到財源就宣布，根本是開空頭支票；民政局長林耀長表示，全案明天將在內政委員會討論，已拜託新北立委協助，地方支持政策，但增加7000多萬地方負擔很大，希望中央協助。

江怡臻說，上禮拜林右昌宣布里長加碼年終慰問金1.5個月，新北市有1032個里，換算每年要增加7700多萬元預算，到底中央是否有清楚交代錢從哪裡來，地方在林右昌發布前，有無先告知地方？

林耀長說，目前中央尚未跟地方開會，當天是因部長在私下行程對里長宣布，里長把訊息傳到群組，他們才知道；林說，今年里長事務費提升到5萬元，增加6000多萬元經費，已經是地方負擔，新北人均預算六都最低，若再增加7000萬預算，確實負擔大。

江怡臻質疑，中央尚未找到財源，就大開空頭支票，林右昌部長說沒有政治考量，也不是為了個人，但在他看來，還有很多里長們私下反應，就是政治考量，大開空頭支票，沽名釣譽。

江怡臻說，很多政策常因預算不足而無法執行，如好孕專車擴及全體孕媽咪、輪狀病毒疫苗全面補助、運動券等等，現在中央根本是慷地方之慨，政策他宣布，預算地方編，並不合理。

林耀長說，里長在第一線服務，很多大小事都會找里長，市府支持這樣的政策，但財政負擔大，明天內政委員會會討論此案，有拜託轄內立委協助，也希望財收支劃分法盡快修正。

江怡臻說，呼籲中央除修法，更應該要負責任地針對財源的部分提出方案，並與地方充分來溝通，不論以財劃法的修正、還是另外尋覓財源，不要讓地方單獨面對財政壓力。

林右昌 江怡臻

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